Le grand patron de la voiture électrique chez Volkswagen s'en va concevoir des bateaux

Dans la foulée du dieselgate, et au moment de la transition gigantesque du groupe Volkswagen vers la voiture électrique, en plein développement, Michael Jost annonçait : "pour convaincre, il faut raconter une bonne histoire". Convaincre qui ? Le grand public d'adopter la voiture électrique, et de valider, quelque part, les milliards d''euros d'investissements consentis par le géant allemand pour effacer son humiliation du TDI truqué.

En 2018, Jost faisait partie des "premiers" de cordée du groupe Volkswagen à mettre l'accent sur la voiture électrique. Interviewé par nos confrères suisses de la Revue Automobile l'année dernière, il avait d'ailleurs expliqué qu'à cette époque, une bonne partie des professionnels de l'automobile l'auraient pris pour un fou à autant miser sur la voiture électrifiée.

Le directeur de la stratégie du groupe Volkswagen est donc l'instigateur du grand renouveau de Volkswagen et de l'ensemble des marques qui composent la galaxie "VW". Mais le Covid et un repli sur soi a visiblement eu raison de son implication chez Volkswagen.

Le fait d'avoir fait du télétravail et de s'être un peu plus consacré à la "vie de famille" a réorienté l'homme qui a réorienté VW. Il vient d'annoncer qu'il quittait son poste pour aller développer des bateaux de luxe électriques et autonomes. Sacré changement.

Pour Volkswagen, ce changement n'est pas anodin. Ce poste est crucial pour le développement de l'ensemble du groupe, et on connaît déjà le remplaçant de Michael Jost. Il s'agit de l'actuel responsable du développement de la gamme Panamera chez Porsche, Gernot Döllner.

Le dernier accomplissement de Jost ? Le fameux projet "Trinity" chez Volkswagen. Espérons pour le groupe allemand que la vision à long terme de celui qui a opéré le changement après le dieslegate ne manquera pas trop.