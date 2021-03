Projet Trinity : la berline électrique de Volkswagen

La Phaeton n'avait pas été un grand succès pour Volkswagen. La grande berline luxueuse avait nécessité d'importants investissements pour un prix bien trop élevé et des chiffres de vente décevants. Pourquoi parlons-nous de la Phaeton ? Tout simplement parce que Volkswaegn semble vouloir refaire le coup avec le Projet Trinity.

Annoncé récemment, il s'agit en fait d'un projet de véhicule haut de gamme, électrique et très avancé d'un point de vue technologique. Seulement voilà, il faudra attendre 2026 pour le découvrir en concession et profiter de sa conduite autonome de niveau 4 (conduite totalement autonome), et des promesses de grande avancée en matière de batteries et de recharge.

6 ans, ce n'est pas demain, mais Volkswagen dévoile déjà une première image de la longue berline luxueuse. La marque allemande est toutefois maline puisqu'elle précise qu'à la sortie, l'auto sera simplement de niveau 2+ d'autonomie mais que son matériel embarqué lui permettra ensuite d'être en niveau 4. Dont acte.