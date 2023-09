Le gros Volvo EX90 électrique devient (un peu) moins cher

Lorsque Volvo présentait son gros SUV EX90 il y a quelques mois, c’était exclusivement avec les versions haut de gamme dotées d’une énorme batterie de 111 kWh de capacité (avec un ou deux moteurs, soit 408 ou 517 chevaux). Des variantes qui nécessitaient de débourser près de 110 000€ au minimum. Mais le constructeur suédois agrandit cette fois la gamme de son nouveau modèle par le bas avec une motorisation moins puissante de 272 chevaux accouplée à des batteries moins grosses de 104 kWh de capacité.

De quoi abaisser le prix de base à 89 500€ pour l’EX90 dans la finition Start avec le moteur de 279 chevaux et la petite batterie, alors que la version à grosses batteries de 111 kWh (408 chevaux) démarre désormais à 95 100€ en finition « Plus ». La finition de base Start est déjà richement dotée avec une climatisation quatre zones, le régulateur de vitesse adaptatif, les sièges avant électriques et chauffants, le grand toit panoramique ou encore des jantes de 20 pouces. La finition Plus ajoute un meilleur système audio signé Bose, un affichage tête haute et une présentation intérieure plus raffinée. Le niveau Ultra, enfin, apporte les caméras 360 degrés, les sièges avant massants ou encore les jantes de 21 pouces.

Bien placé chez les gros

Comparativement, l’EX90 se retrouve assez bien placé chez les gros SUV de luxe. Le Tesla Model X démarre en effet à 99 990€ mais il offre une autonomie maximale meilleure (625 km contre 580 km pour le Volvo en version de base). Le Lotus Eletre se négocie à partir de 97 890€ et le Mercedes EQS SUV émarge carrément à 149 900€. Seul le BMW iX est moins cher en prix de base à 84 200€, avec un moteur un peu plus puissant (326 chevaux) mais des batteries beaucoup plus petites (74,1 kWh et 435 km d’autonomie au maximum).