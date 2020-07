Le groupe de PSA et Fiat-Chrysler s'appellera Stellantis

Voilà une annonce surprise ! Par un communiqué de presse commun envoyé en fin de journée, PSA et FCA (Fiat Chrysler Automobiles) ont dévoilé le nom que prendra le groupe issu de leur mariage. Oubliez PSA, oubliez FCA.

Les deux parties n'ont pas choisi d'accoler simplement les deux et ont préféré opter pour une appellation inédite qui n'a rien à voir. Ce sera Stellantis. Comme ce nom sort du chapeau, les deux parties en font beaucoup pour l'expliquer. On apprend ainsi que Stellantis est issu du verbe latin "stello" qui signifie "briller d'étoiles".

Le nom "s'inspire de cet alignement nouveau et prometteur de marques automobiles légendaires et de cultures d'entreprise fortes qui, en s’unissant, créent l'un des nouveaux leaders de la prochaine ère de la mobilité tout en préservant toute la valeur exceptionnelle de l’ensemble créé ainsi que les valeurs de chaque élément qui le constitue". De plus, "les origines latines du nom rendent hommage à l’histoire riche des deux entreprises fondatrices, tandis que l'évocation de l'astronomie suggère le véritable esprit d’optimisme, l’énergie et la capacité de renouvellement inspirant cette fusion qui va changer l’industrie automobile".

PSA et FCA expliquent que le processus de recherche du nouveau nom a commencé peu de temps après l'annonce de l'accord de fusion, fin 2019. Un logo sera prochainement dévoilé. Les noms et les marques existantes du groupe ne bougeront pas pour l'instant.

Le français et l'italien espèrent finaliser leur mariage d'ici début 2021. Il donnera naissance au quatrième groupe automobile en matière de volumes de ventes.