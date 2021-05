Le groupe Volkswagen a reçu une offre de rachat pour Lamborghini

La rumeur est désormais ancienne : Lamborghini pourrait ne plus faire partie du catalogue de VW Group à moyen ou long terme. Une rumeur renforcée par les propos du PDG, Herbert Diess, qui précisait l'année dernière que les plans d'investissements à plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissements pour l'électromobilité pourraient obliger le géant allemand à se séparer de certaines marques de niche. Mais pour l'heure, la vente de Lamborghini semble exclue.

Cela n'a pas empêché le groupe suisse Quantum, dont le siège social est à Zurich. Un géant du consulting et de la finance qui souhaite mettre la main sur un des joyaux de VW Group, alors que Bugatti aurait également un destin relativement incertain. La volonté de rachat de Lamborghini par un spécialiste de la finance n'est en fait pas un hasard. Son PDG, Rea Stark Rajcic, est un passionné automobile qui a récemment lancé la petite marque Piech Automotive, avec Anton Piech, le fils de l'ancien grand patron de Volkswagen.

La lettre d'intention de rachat est plutôt fournie. En plus de l'acquisition de Lamborghini, Quantum propose à VW Group de collaborer, notamment dans le cadre d'un approvisionnement avec Audi sur cinq ans. Mais ce n'est pas tout : matériaux durables, carburants de synthèse et hydrogène seraient dans les plans de développement. Quantum reprendrait par ailleurs les employés actuels et s'engagerait à maintenir les effectifs pendant au moins 5 ans.