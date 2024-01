Le groupe Volkswagen se lance dans le leasing social

Officiellement lancé en mi-décembre dernier, le dispositif du gouvernement suscite un véritable engouement de la part des Français. À ce jour, 80 000 personnes ont demandé à être contactées, alors que 20 000 à 25 000 dossiers seront pris en compte dans un premier temps.

Les constructeurs déjà présents (Citroën, Fiat, Opel, Renault et Fiat) semblent donc suffisants pour susciter l'intérêt. Seulement, le groupe Volkswagen ne compte pas rester sur le bord de la route et espère en profiter.

Quatre modèles sont désormais éligibles. Si ces derniers ne sont pas encore visibles sur les sites des marques, les Volkswagen e-up! (89 €/mois), ID.3 (109 €/mois), Cupra Born (109 €/mois) et Skoda Enyaq (149 €/mois) seront prochainement disponibles.

La petite Volkswagen ne s’aligne pas face à la Renault Twingo, cette dernière s’affiche à 40 €/mois. Son autonomie est moindre (190 km contre 260 km pour l’Allemande), mais le coût mensuel est divisé par deux. En revanche, l’Id.3 est bien placée avec ses 109 €/mois lorsque la Renault Mégane E-Tech nécessite 150 € et le Peugeot e-2008 149 € par mois. À ce prix, il est possible d'obtenir le SUV tchèque, nettement plus habitable.

Pour que le groupe Volkswagen en profite, il faut que les personnes ayant déposé un dossier configurent un autre modèle ou que le gouvernement élargisse l’offre. Seulement, l’aide de l’État s’élève à 13 000 € par voiture.

Des conditions très précises

Pour rappel, ce dispositif s’adresse avant tout aux personnes qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Il faut donc être majeur et domicilié en France, justifier d’un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 €, habiter à plus de 15 km de son lieu de travail et utiliser sa voiture personnelle pour s’y rendre. Enfin, plus de 8 000 km par an doivent être réalisés dans le cadre de son activité professionnelle.