Ainsi est né le GTI Fanfest dont la première édition se tenait à Wolsbourg du 26 au 28 juillet 2024. Et oui, l’inauguration avait lieu le même jour que la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, mais à chacun sa passion ! Et le coeur de Wolsbourg bat toute l’année pour Volkswagen. Rappelons que c’est la ville qui abrite la plus grande usine du groupe, et y produit encore nombre de véhicules, dont la Golf GTI.

Icons Come Home, c’était le leitmotiv de cet événement. Et un peu comme un clin d’oeil, celui-ci se déroulait entre le Volkswagen Arena et le lac de Allersee, qui prend ainsi des airs de petit Worthesee. Mais en changeant de lieu, Volkswagen a-t-elle réussi à conserver l’âme du festival ?

dailymotion Le GTI Fanfest : Volkswagen donne un successeur à Worthesee

En partie oui. On ne va pas se le cacher, cette nouvelle version fait l’impasse sur certaines dérives de l’ancien, qui le rendaient cependant unique. Ainsi, 2500 véhicules ont fait la route pour venir, mais seulement 700 ont trouvé refuge sur le parking du Volkswagen Arena. Il fallait réserver à l’avance, et la police était présente autour de l’événement pour éviter les débordements. Le radar mobile sur un axe proche n’était sans doute pas là pour rien. Les stands de bière étaient moins fournis, les tenues légères aux abonnés absents Mais les passionnés ont bien répondu présents.

15000 personnes sont venus pour cet événement, et l’ambiance était bonne. Les particuliers pouvaient exposer leur véhicule sur une scène, être interviewé, le tout avec une traduction simultanée en langage des signes. Volkswagen exposait aussi quelques concepts-car et véhicules historiques. Cela était certes sage, mais intéressant pour les fans de la marque. Les retours entendu sont plutôt positifs concernant la quantité de véhicules, la variété, même si il manque quelque chose pour ceux qui ont connu le petit grain de folie de Worthesee.

Avec 15000 visiteurs pour cette édition 2024, ce GTI Fanfest est tout de même un joli succès, qui pourrait appeler une nouvelle édition. Il faudra cependant réussir à se renouveler, amener du sang neuf, et faire vibrer encore plus les fans de la marque. La fée électricité s’invitera forcément de plus en plus mais disons-le, ce n’est pas encore elle qui fait vibrer ce type de rencontre. À suivre !