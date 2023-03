Volkswagen relance le meeting GTI à Wolfsburg

À compter de 2024, le « GTI Coming Home » un rassemblement de grande ampleur pour les passionnés de modèles GTI remplacera l’ancien meeting de Wörthersee. Cet évènement se déroulera à Wolfsburg, berceau de la marque. «Après l’annulation regrettable du Meeting GTI du lac de Wörthersee, nous avons rapidement décidé d’offrir à la communauté des fans de GTI de Wolfsburg un nouveau lieu de rassemblement pour l’événement. Nous entendons également intégrer à l’événement les idées des passionnés. Ainsi, nous devrions leur réserver plusieurs surprises et annonces au cours de l’année à venir », explique Imelda

Labbé, membre du directoire en charge des ventes de Volkswagen.

Depuis 1982, le plus grand meeting GTI se déroulait traditionnellement sur les rives du lac de Wörthersee, en Autriche. Cependant, la commune a récemment décidé de ne plus accueillir les prochaines éditions de cet événement annuel. Volkswagen a donc choisi de perpétuer cette tradition à Wolfsburg, son siège historique, à compter de l’an prochain avec le slogan « Coming Home ». Le meeting proposera aux passionnés de GTI des présentations de modèles, des spectacles, des rencontres, mais aussi des événements marquants et de nombreuses surprises.