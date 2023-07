Le Lexus LBX un tout petit peu plus cher que prévu

Lexus possède enfin un modèle citadin dans sa gamme, grâce à l’arrivée du LBX. SUV de segment B reprenant les éléments techniques de base du Toyota Yaris Cross, ce LBX affiche un design très différent et une finition intérieure plus flatteuse par rapport au modèle de la maison mère. Sous le capot, il impose la motorisation hybride simple chère à Toyota depuis la fin du siècle dernier, dans une version poussée à 136 chevaux (contre 116 sous le capot du Yaris Cross ou 130 sous celui de la Yaris dans sa nouvelle variante haut de gamme).

On connaît désormais le premier prix français de ce Lexus LBX : alors qu’on tablait sur une addition minimale à 34 000€ au moment de sa présentation officielle, il faudra finalement compter sur un tarif à 34 500€ pour la finition « LBX », en version à deux roues motrices. A ce prix, le véhicule disposera de jantes en alliage de 17 pouces, de projecteurs LED, du pack d’aides à la conduite LSS, de la caméra de recul, d’une sellerie en tissu, de la connectivité smartphone intégrale ou encore d’un volant cuir.

Une édition de lancement haut de gamme limitée à 1 500 exemplaires

Lexus France annonce par ailleurs l’arrivée d’une version de lancement « Original Edition » limitée à 1 500 exemplaires, avec un équipement de série maximal. Pour l’instant, on ignore son prix et celui des autres niveaux de finition intermédiaires. A titre de comparaison, le Toyota Yaris Cross moins bien équipé et à la finition moins haut de gamme démarre à 26 900€ et s’affiche à 32 400€ dans ses deux finitions haut de gamme. Dans la catégorie des SUV premium, le DS 3 démarre à 34 700€ dans sa version diesel de 130 chevaux en finition Bastille. L’Audi Q2 débute lui à 32 080€ avec un moteur de 110 chevaux et un niveau d’équipement moins bon. Le Japonais n’est donc pas si cher quand on le compare à ses concurrents.