Le Lynk & Co 01 hybride s'améliore pour sortir de l'anonymat

487 exemplaires. Voilà le nombre de Lynk & Co 01 vendus en France sur les huit premiers mois de l’année 2024, soit une baisse de 81% par rapport à la même période de l’année dernière. Pas besoin de vous faire un dessin : le succès n’est pas vraiment au rendez-vous pour ce SUV hybride rechargeable, dont l’architecture technique est proche de celle du Volvo XC40 et du C40 (la CMA), utilisée aussi par le récent Renault Grand Koleos réservé au marché sud-coréen. Normal puisque tous ces véhicules sont conçus par le groupe Geely, dont la marque Lynk & Co devait conquérir le marché européen en même temps que Polestar (et désormais Zeekr).

Lancé en 2017 en Chine et déjà amélioré en 2021, le 01 reçoit de nouvelles modifications pour poursuivre une carrière que le constructeur espère moins discrète chez nous. La face avant évolue un peu de même que les optiques et les feux ainsi que les jantes. Même si on n’a pas de photos de l’intérieur pour l’instant, il y a aussi des améliorations à bord : « le système d’info-divertissement a été perfectionné pour obtenir des temps de réponse plus rapides, garantissant un accès fluide à toutes les fonctionnalités. Ce système a également été enrichi par un affichage haute définition, un écran tactile HD de 15,4 pouces et la puissante puce Qualcomm Snapdragon 8155 améliorant la performance générale. Le nouveau design introduit également de nouvelles commandes physiques au volant permettant au conducteur de focaliser pleinement son attention sur la conduite », peut-on lire dans le communiqué officiel.

276 chevaux hybrides rechargeables sous le capot

Le Lynk & Co 01 restylé conserve son groupe motopropulseur hybride rechargeable conçu autour d’un trois cylindres essence turbo de 1,5 litre et d’un moteur électrique, qui revendique désormais 280 chevaux d’après le communiqué officiel. Le constructeur ne rentre pas trop dans les détails techniques mais il annonce une consommation WLTP abaissée à 0,9 litre / 100 km pour 20 g/km de CO2, avec toujours 75 km d’autonomie en conduite électrique.

Et le prix ? On l’ignore pour l’instant mais pour rappel, le 01 actuel coûte 44 500€ en achat frontal. Et s’il veut trouver de nouveaux clients, mieux vaudra ne pas trop augmenter ce tarif…