Le marché de l’occasion fait un peu moins grise mine

Le secteur est en déclin, mais de moins en moins. Sur le premier trimestre, le marché de la seconde main affichait un recul de 6 %. Sur le seul mois de mars, il était de 4,7 %, et ce mois d’avril affiche -3,2 %, par rapport à avril 2022. C’est ce que nous enseigne le spécialiste des données AAA Data.

Nos confrères du Journal de l’Automobile indiquent que les marques françaises sont celles qui trinquent le plus : Renault chute de 6,7 % (77 986 unités), Citroën et Peugeot sont moins touchés avec respectivement -3,9 % (44 792 unités) et -3,7 % (74 639 unités). Les marques allemandes, Volkswagen (-0,2 %), Audi (-1,8 %), Mercedes (-0,8 %) s’en sortent mieux. BMW et Mini réussissent même à faire l’inverse avec +1,2 % et +1,6 %.

Les modèles les plus récents demeurent à des niveaux bas avec -9,4 % (130 041 immatriculations). En revanche, les véhicules plus âgés (entre 5 et 10 ans) reprennent un peu de couleur puisqu’ils progressent de 0,5 % (88 776 unités). Ceux qui sont âgés au-delà des 10 ans profitent d’une stabilisation avec -0,4 % (201 250 immatriculations).

AAA Data précise que ce phénomène peut être lié à l’annonce de possibles reports de mise en place des ZFE-m. Le Grand Paris a ainsi décalé l’échéance à 2024 voire début 2025 (Crit’Air 3), et plusieurs métropoles mettent le pied sur la pédale de frein à l’image de Reims ou Lyon.

Des prix plus sages pour les "âgés"

Cependant, une autre raison peut être évoquée. L’observatoire de La Centrale a fait état d’une baisse des prix de 3,8 % pour les véhicules âgés de 8-15 ans et de 1,3 % pour les plus de 15 ans sur le premier trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022. Il est sans doute trop tôt pour crier victoire, mais le marché de l’occasion peut espérer des jours meilleurs. D’autant que les véhicules neufs se portent bien avec une augmentation de 16,7 % depuis le début de l’année.