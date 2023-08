Le marché des anciennes autos d'exception est-il en crise ?

Chaque année au mois d’août, le monde de l’automobile d’exception se réunit près de Pebble Beach à la grande « Car Week » de Monterey. Les constructeurs automobiles de prestige y dévoilent de nouveaux modèles en exclusivité et les plus grandes maisons de ventes aux enchères y exposent les modèles les plus recherchés de toute l’histoire de l’automobile avec parfois des records de valeur à la clé. Cette année, c’est une superbe Ferrari 412P de 1967 qui s’est vendue le plus cher avec un prix de 30, 2 millions de dollars. Compte tenu de la rareté du modèle (2 exemplaires originaux seulement en plus de deux autres P3 converties en 412P par Ferrari), ce prix très élevé était attendu.

Mais comme les relèvent les journalistes de Bloomberg, la cuvée 2023 de la Monterey Car Week n’a pas été très bonne. Seulement 68% des 1225 autos mises en vente par les cinq grandes maisons de ventes aux enchères ont trouvé preneur, avec un total légèrement au-dessus des 400 millions de dollars. A titre de comparaison, 78% des 1023 voitures proposées aux enchères l’année dernière au même évènement avaient changé de propriétaire (pour une valeur de vente totale de 473 millions de dollars). D’après Bloomberg, les bonnes cuvées de la Monterey Car Week atteignent ou dépassent les 80% de ventes. La valeur moyenne de vente de ces autos d’exception à la Monterey Car Week est également en baisse, à 477 981 dollars en 2023 contre 591 768 dollars en 2022.

Trop de voitures à vendre ?

En début d’année, déjà, les résultats de la vente aux enchères d’Artcurial au salon Rétromobile avaient surpris par l’échec de certaines têtes d’affiche comme la Ferrari 250 LM, qui n’a pas trouvé preneur alors qu’elle était estimée à 25 millions d’euros (elle a finalement été rachetée après la séance de vente au prix de 15 771 200€). D’après Bloomberg, l’abondance extrême de véhicules sur le marché des autos de collection les plus cotées et des collectionneurs richissimes peut-être moins enclins à dépenser favoriseraient cette tendance au repli.

Une tendance qui ne se vérifie pas de manière systématique, notamment pour les exemplaires les plus rares et prestigieux : rappelons que l’une des deux Mercedes 300 SLR coupé, licorne absolue du marché des voitures de collection, a été vendue 135 millions d’euros l’année dernière (signant un nouveau record de valeur absolue pour une automobile). Ou qu’une épave de Ferrari vient d’être vendue à près de deux millions d’euros à la Monterey Car week, très au-dessus des estimations. Une Ferrari 330 LM de 1963, remplaçante de la légendaire 250 GTO, sera mise aux enchères au mois de novembre. Il sera intéressant de voir la valeur qu’elle atteint dans ce contexte un peu incertain sachant que certains tablent sur un prix aux environs des 60 millions d’euros.