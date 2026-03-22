Adrian Newey est-il le meilleur ingénieur de toute l’histoire du championnat du monde de Formule 1 ? On doit à cet Anglais quelques-unes des monoplaces les plus victorieuses de la discipline, dont dernièrement les Red Bull ayant permis les sacres de Max Verstappen entre 2021 et 2025, celles de Sébastian Vettel de 2010 à 2013 ou encore ceux des Williams des années 90 puis des McLaren à la fin de cette même décennie.

Également connu pour sa passion des voitures de sport (il a participé à la conception de l’Aston Martin Valkyrie mais aussi à celle de la Red Bull RB17 réservée au circuit), Adrian Newey a été recruté par Aston Martin Racing en 2023. Depuis la fin de l’année 2025, il dirigeait même l’écurie entière alors qu’il se contentait de la seule direction technique précédemment.

Aston Martin réagit après la catastrophe de 2026

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ses débuts en tant que grand patron d’une écurie de Formule 1 ne se sont pas déroulés d’une façon idéale : la voiture d’Aston Martin Racing est la plus mauvaise du plateau cette année, confrontée à d’importants problèmes de développement. Certes, une grande partie de ces problèmes proviennent du groupe motopropulseur conçu par Honda qui n’arrive pas pour l’instant à fournir des machines compétitives.

Mais la gestion d’Adrian Newey, extrêmement exigeant et inflexible avec ses partenaires, a également été critiqué en interne. L’ancien directeur technique n’arriverait pas à remplir correctement toutes les missions d’un vrai patron d’écurie.

Adrian Newey va redevenir le directeur technique

Voilà pourquoi Aston Martin Racing annonce qu’Adrian Newey va devenir le « simple » directeur technique de l’équipe et laisser les commandes de l’organisation de ses autres départements. C’est Jonathan Wheatley, le directeur de l’écurie Audi F1 tout juste démissionnaire, qui devrait prendre le poste de « directeur d’écurie ».

Lawrence Stroll reste le principal actionnaire de l’écurie et le but de cette nouvelle organisation sera bien évidemment d’arriver à des résultats moins catastrophiques que ceux enregistrés lors des deux premiers week-ends de course de la saison.