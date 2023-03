Le Mitsubishi Outlander PHEV débarquera en Europe en 2024

Mitsubishi prend son temps pour lancer son Outlander en Europe. En effet, celui qui a été présenté fin 2021 sera dans les concessions du Vieux continent qu’à partir de l’année prochaine. Il viendra ainsi remplacer l’ancienne génération, qui n’est plus au catalogue en France depuis 2021.

Comme l’ancien opus, il conserve un groupe motopropulseur hybride rechargeable. Seulement, la capacité de la batterie atteint désormais 20 kWh pour pouvoir parcourir jusqu’à 87 km en tout électrique (cycle WLTP). La précédente génération devait se contenter de 45 km. Le temps de recharge pour passer de 10 à 80 % est évalué à 40 minutes.

Cet Outlander ne renie en aucun cas ses capacités hors bitume avec sa garde au sol importante et une transmission intégrale intelligente (Super-All Wheel Control), issu de l’univers du rallye. Il dispose de deux moteurs électriques et d’un bloc thermique 2,4 l essence. Pour le moment, les spécifications pour l’Europe ne sont pas connues, mais en Amérique du Nord, l’ensemble développe 248 ch et 332 Nm de couple.

Idéal pour les grandes familles

Ce grand SUV de 4,70 m de long est l’ami des familles nombreuses puisqu’il peut transporter jusqu’à sept passagers grâce à ses trois rangs et dispose d’un coffre géant. Le volume peut atteindre 2 257 litres lorsque les sièges sont rabattus !

De par ses dimensions, sa capacité d’accueil, et sa vocation de baroudeur, le Mitsubishi Outlander viendra chercher des poux à un certain Nissan X-Trail. Ce dernier est également hybride, mais à la technologie différente puisqu’il n’est pas rechargeable et son moteur thermique ne sert qu’à alimenter la batterie.

Avec le lancement du dernier SUV ASX, puis celui de la Colt prévu à l’automne 2023, cet Outlander complètera le renouvellement de la gamme Mistubishi.