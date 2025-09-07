Le nouveau Citroën C5 Aircross hybride rechargeable est moins cher que le Peugeot 3008, mais...

A son lancement, le nouveau Citroën C5 Aircross de seconde génération n’était disponible qu’en version essence à hybridation légère de 145 chevaux ou en variante 100% électrique de 210 chevaux.

Le voilà qui gagne enfin sa déclinaison hybride rechargeable, exactement comme ses cousins du groupe Stellantis les Peugeot 3008, Opel Grandland et autres Jeep Compass (ou encore la récente 308 restylée).

Moins cher que les autres, mais…

Le prix de ce SUV familial équipé d’un groupe motopropulseur de 195 chevaux, capable de rouler jusqu’à 96 km en mode 100% électrique grâce à ses batteries de 17,9 kWh net ? 42 490€ en finition You et 45 490€ en finition haut de gamme Max.

Il s’affiche ainsi moins cher que le Peugeot 3008 doté de la même mécanique (à partir de 45 090€) et l’Opel Grandland (à partir de 43 990€). Mais ces deux derniers ont droit à des remises permanentes, qui réduisent leurs tarifs de base à respectivement 43 590€ et surtout 40 550€ actuellement. Le Citroën C5 Aircross hybride rechargeable revient donc légèrement plus cher que l’Allemand en définitive.

On attend l’électrique à grosses batteries

La gamme du Citroën C5 Aircross de seconde génération devrait bientôt se renforcer de la version électrique à grosses batteries (96,9 kWh), déjà disponible sur le Peugeot 3008 (et le 5008 mais aussi la DS N°8). Reste à savoir si la marque aux chevrons récupérera aussi la version électrique à quatre roues motrices.