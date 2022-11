Le nouveau Ford Ranger à partir de 30 750€ TTC

Cousin du Volkswagen Amarok (qui lui reprend désormais son châssis), le Ford Ranger vient de faire peau neuve. Alors, combien coûte le gros pick-up américain ? En France, l'addition démarrera à 30 750€ TTC pour la version châssis-cabine en propulsion avec le moteur diesel de 170 chevaux. Pour l'avoir avec une benne, il faudra débourser au minimum 30 950€ TTC avec le moteur de 130 chevaux.

La version Super Cab à quatre places avec sa cabine étendue et ses strapontins arrière se négocie elle à partir de 34 450€ HT avec le diesel de 170 chevaux en quatre roues motrices. L'addition pourra aller jusqu'à 45 850€ HT pour cette carrosserie si vous optez pour la finition Wildtrack e-AWD avec le moteur diesel de 213 chevaux et la boîte automatique à 10 rapports. La version double cabine à quatre portes démarre à 45 540€ TTC en finition XL (moteur de 170 chevaux et boîte manuelle). Elle monte jusqu'à 86 400€ pour le Raptor haut de gamme, son moteur de 288 chevaux et ses suspensions renforcées.

Un malus pour le double cabine

Rappelons que depuis le 1er juillet 2019, les pick-up à double cabine n'échappent plus ni au malus écologique, ni à la taxe sur les véhicules de société. Comme ses concurrents, le nouveau Ford Ranger devra ainsi se commander en version simple cabine ou cabine étendue (« Super Cab ») pour échapper à cette taxation. Ses tarifs sont en tout cas similaires à ce qui se pratique chez la concurrence : à titre de comparaison, le Toyota Hilux démarre à 30 642€ en version simple cabine de 150 chevaux (en ce moment, le Japonais bénéficie d'une remise supplémentaire de 3 000€).