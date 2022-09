Le nouveau logo de Citroën ressemble à celui de marques chinoises

Ah, l'ironie. Lorsque Geely et Volvo ont accouché de leur nouvelle marque Polestar, les juristes de Citroën ont littéralement sursauté en découvrant son logo : une figure symétrique représentant une étoile polaire stylisée, accusée par le constructeur français de mimer ses deux célèbres chevrons. Poursuivi devant la justice française pour cette raison, Polestar n'a pas pu commercialiser pendant deux ans ses modèles dans notre pays. Alors que le différend vient enfin d'être réglé, Citroën arbore désormais un tout nouveau logo au style épuré : les deux chevrons sont simplifiés au maximum et intégrés dans un ovale.

Et nous voilà presque dans la situation de l'arroseur arrosé : il se trouve que ce nouveau logo Citroën ressemble à celui d'autres marques présentes dans l'univers de l'industrie des transports et même plus spécifiquement celui de l'automobile. Prenez le badge de la marque Seres par exemple, ce constructeur automobile chinois qui espère vient piquer des parts de marché aux références comme Citroën sur le vieux continent avec le SUV 3. Si vous tournez son logo de 90 degrés dans le sens anti-horaire, vous aurez du mal à ne pas y voir une similarité avec celui de Citroën. Et il n'y aura même pas besoin de tourner celui de Golden Dragon, une marque de bus chinoise, pour apprécier la ressemblance. Les deux écussons paraissent quasiment identiques !

Ce n'est pas Citroën qui a copié en premier

Rappelons que ce nouveau logo de Citroën s'inspire de très près du premier écusson de la marque, apparu en 1919 puis modifié à neuf reprises tout au long du siècle jusqu'en 2022. Compte tenu de l'antériorité, on voit mal comment la marque française pourrait être légalement inquiétée par l'un de ces marques plus récentes possédant un logo ressemblant.