Le nouveau Peugeot Landtrek nous nargue

Ca fait déjà sept ans que Peugeot commercialise des pick-up : d’abord avec le « Pick-Up » lancé en 2017 sur la base d’un modèle chinois de Dongfeng lui-même basé sur l’ancien Nissan NP300, puis le Landtrek commercialisé en 2020 et basé sur le Kaicene F70 lui aussi chinois. Vous ne l’avez jamais vu en France ? C’est normal, il n’est pas commercialisé en Europe car il ne répond pas aux normes exigeantes du Vieux continent.

Ce Landtrek poursuit en tout cas sa carrière avec l’arrivée d’une mouture restylée comme vous pouvez le découvrir dans les images accompagnant cet article. La base mécanique ne change pas mais l’engin possède désormais une calandre plus raccord avec les productions actuelles de Peugeot.

Il progresse aussi à l’intérieur avec une planche de bord similaire à celle de la « phase 1 » mais dont l’écran tactile central de 10 pouces bénéficie d’une interface plus performante et désormais compatible avec Apple Carplay et Android Auto sans fil. L’auto embarque aussi un nouveau combiné d’instrumentation numérique à 7 pouces. Côté aides à la conduite, il peut désormais s’équiper d’un régulateur de vitesse adaptatif.

200 chevaux diesel sous le capot

Disponible avec au choix deux ou trois sièges à l’avant et en version simple ou double cabine, il embarque désormais un bloc diesel quatre cylindres Multijet 2,2 litres turbo d’origine Fiat, développant 200 chevaux et 450 Nm de couple. En option, ce moteur pourra s’accoupler à une boîte automatique ZF EAT8.

Un autre moteur diesel de 1,9 litre et 150 chevaux (pour 350 Nm de couple) sera également disponible dans certains marchés, tout comme le bloc essence 2,4 litres de 210 chevaux et 320 Nm déjà disponible précédemment. Côté transmission, le Landtrek laisse le choix entre la propulsion et deux architectures à quatre roues motrices (« 4X4 ou AWD »).

Rappelons que le Landtrek se destine aux marchés d’Afrique, d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient. Son arrivée en Europe n’est toujours pas prévue.