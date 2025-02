Le nouveau Volkswagen T-Roc va en cacher un autre

Le nouveau Volkswagen T-roc de seconde génération. Source : Instagram.

Le Volkswagen T-Roc de première génération va sur ses vieux jours. Il passera prochainement à une toute nouvelle génération de modèle, dont on connaît déjà le design grâce à une fuite récente qui l’exposait sans aucun camouflage.

Ce nouveau T-Roc de seconde mouture restera fidèle aux motorisations thermiques, même s’il ne proposera sans doute que des blocs à hybridation légère ou rechargeable (et peut-être toujours un diesel au catalogue ?). Mais Volkswagen planche aussi sur une version 100% électrique du T-Roc, basée sur la plateforme SSP qui doit servir de nombreux modèles électriques du groupe allemand à partir de la fin de la décennie.

Comme pour la Golf

De ce qu’on comprend de la communication officielle du groupe, Volkswagen va donc proposer à la fois un T-Roc thermique et un T-Roc électrique sur deux plateformes différentes, de la même façon que pour la Golf : cette dernière doit poursuivre sa carrière au moins jusqu’à la fin de la décennie en version thermique tout en étant rejointe, dès 2028, par une variante électrique elle aussi basée sur la nouvelle plateforme SSP réservée aux modèles dépourvus de moteur thermique.

Cette dualité entre les versions thermiques et électriques basées sur des plateformes différentes semble s’imposer dans les projets des constructeurs allemands : Audi laissera bientôt le choix entre une A6 électrique et une autre A6 thermique, Porsche doit proposer un nouveau Cayenne électrique aux côtés du modèle thermique et BMW se prépare à faire de même pour sa Série 3.