Le nouvel ennemi de l’Ami sera-t-il votre nouvel ami ?

Accessibles dès 14 ans, les petites voitures sans permis ont le vent en poupe. Popularisé par le succès de l’Ami Citroën (près de 50 000 unités immatriculées depuis ses débuts en 2020) le marché des voitures sans permis a doublé en moins de cinq ans. De quoi susciter la convoitise et l’avènement de nouveaux acteurs comme Niu, dont le modèle MM500, commercialisé en septembre prochain, vient défier l’Ami sur ses terres.

Présentée lors du salon de la moto de Francfort, la voiturette électrique n’avait encore jamais roulé en France. Caradisiac a pu se mettre au volant sur le circuit Jean-Pierre Beltoise au sud de Paris.

Mutualisation des composants

De l’extérieur la Niu MM500 affiche une bouille débonnaire drôlette. Avant carré, allure efflanquée, on dirait Marge Simpson posée sur quatre roues riquiquis de 12 pouces. Un diamètre identique à celui des roues du scooter NQiX de la marque. Normal, pour minimiser les coûts de développement, le constructeur a mutualisé un maximum de composants issus de son deux-roues, y compris le moteur.

Finition fignolée

L’ensemble s’avère de bonne facture : jantes alu, carrosserie en tôle, toit ouvrant, vitre latérales et arrière amovibles électriquement, phares à led, répétiteur de clignotant sur les rétroviseurs extérieurs, fermeture centralisée des portes… Le coffre avant de 26 litres permet d’y glisser un petit sac de voyage. Et pour maximiser l’espace de rangement, une future galerie de toit (en option) devrait faire son apparition. Dans son opération séduction, le constructeur a misé sur la finition et l’utilisation conducteur.

Riche dotation

L’intérieur, dispose d’une assise confortable avec des appuie-tête ajustables en hauteur. L’instrumentation de bord donne dans la simplicité : un écran LCD 4 pouces avec des commandes de bord minimalistes (3 boutons 2 commodos). Volant gainé cuir, climatisation (en option prix non encore dévoilé), garde au toit volumineuse (les grands apprécieront), doubles portes téléphone, connexion Bluetooth et connectivité Android Auto et Apple Car play … La Niu MM 500 donne dans le chic. Mais il y a un hic ! Plutôt deux. Le coffret de rangement, devant le siège passager, ampute l’espace disponible pour les jambes. Quant à son filet de sécurité, censé retenir sac et affaires, il est soumis à tous les aléas possibles, le premier étant de s’y prendre les pieds et de le déchirer. Ce qui était le cas sur le modèle essayé. Le deuxième écueil provient du faible angle d’ouverture des portières qui oblige une légère contorsion pour s’extraire de l’habitacle. Peut-être en sera-t-il autrement dans la version définitive.

Batteries amovibles

La bonne astuce de la voiturette provient de son système de batteries amovible inédit dans sa catégorie. Logées sous une trappe à l’arrière des sièges, elles se débranchent pour être rechargées en 4 heures sur une simple prise électrique d’intérieur. Dommage que le chargeur adéquat soit prévu en option au prix estimé d’environ 300 €. Sinon la voiturette équipée d’une prise T2 se branche directement sur borne.

Autonomie extensible

La Niu MM500 offre également la possibilité de coupler aux deux batteries embarquées (2 x 2016 Wh) deux autres accus (vendu 790 € l’unité) pour atteindre une puissance cumulée 8 kWh et disposer d’une autonomie étendue aux alentours de 120 km (l’Ami est homologuée pour 75 km WLTP). Mieux encore, les batteries, compatibles avec les scooters de la marque, peuvent indifféremment alimenter le deux-roues NQiX ou la voiturette. Pratique en fonction des besoins de mobilité.

Franche accélération et direction légère

Allez hop, en route. Grand ciel bleu, température clémente, chaussée sèche … Des « conditions idéales » de roulage d’après le constructeur. Le départ en ligne droite se la joue vivace. Le moteur avec sa puissance de 10 kW en crête propulse l’engin « de 0 à 40 km/h en 6 secondes », souligne Alexandre Collet, Directeur de Niu France. La petite poids plume (116 kg de moins que l’Ami) atteint rapido les 45 km/h réglementaires.

Aux abords du premier virage le freinage s’avère efficace mais difficile à doser, le temps de s’habituer à la dureté et la faible course de la pédale. La voiturette ralentit sans broncher. La prise de virage est un peu plus tendue. Y a comme du flottement dans l’air. Le train avant un peu léger et la direction pas très précise appellent à la prudence. Un petit coup de volant en dévers dans un virage relevé confirme la frilosité du train roulant. Le petit diamètre des roues, l’étroitesse et la hauteur de la voiturette n’arrangent rien à l’affaire. En cas d’aspérité sur la chaussée, sur route en déclivité, la microcar opine du chef. L’habitacle gondole comme à Venise.

Bon rapport qualité prestation prix

On se dit qu’en cas de pluie sur le pavé parisien ou sur les petites routes défoncées de campagne ça risque de secouer sec. D’autant que la franche accélération requiert un pied léger au risque de mettre la voiturette en vrac. Plus de souplesse moteur apporterait un surplus de sécurité, surtout en cas de chaussée mouillée. La marque ne s’interdit pas d’installer le système de paramétrage électronique de la courbe de puissance comme cela est possible sur son scooter NQiX. Sa taille réduite, son empattement optimisé et son excellent diamètre de braquage permettent à l’engin de se manœuvrer aisément. Sans en être totalement fan, je ressors satisfait de cette prise en main. Plus pour la riche dotation du véhicule et la « patate » de son moteur que par sa tenue de route un peu olé olé, bien loin du comportement routier très kart de l'Ami.

En vertu de son équipement, de son agilité et de son prix serré de 6 990 € (1 000 € de moins de l'Ami), la Niu MM500 dispose de bons atouts pour se tailler une part du gâteau sur le marché des voiturettes sans permis électriques. A condition que la version finale soit à la hauteur des promesses entrevues.

Fiche Technique