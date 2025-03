L’énorme succès rencontré par la Citroën Ami fait des émules. Toyota se lance à son tour sur le marché de la mobilité douce avec ce concept de voiturette à deux places. La FT-Me mesure à peine 2,5 m et abrite un petit moteur électrique dont la puissance n'est pas communiquée.

Une chose est sûre sa vitesse sera limitée à 45 km/h. Questionné par nos soins, le responsable du projet, Stijn Peeters, n'envisage pas de version 80 km/h, nécessitant au minimum le permis B1 (à partir de 16 ans), comme Mobilize avec le Duo.

Le design du véhicule, inspiré d'un casque jet de moto, combine une finition biton noir et blanc. Comme ses concurrentes, la japonaise arbore une carrosserie robuste composée de matériaux recyclés ayant pour but de durer dans le temps, notamment pour l'exercice de l'autopartage. La vidéo de démonstration présentait également des stickers apposés sur la carrosserie pour la personnalisation.

On remarque aussi la présence de panneaux solaires sur le toit, censés alimenter directement la batterie, dont la capacité n'a pas été communiquée par Toyota. On sait qu’ils permettraient à la voiture de récupérer entre 20 et 30 km. L'autonomie totale de la voiture devrait atteindre les 100 km, selon le Stijn Peeters.

Toyota met l’accent sur la visibilité assurée par un grand pare-brise et une lunette arrière généreuse. Sur ce concept, il est aussi possible de retirer le siège passager pour obtenir une longueur de chargement d’1, 60 m. La lunette arrière s’ouvre également pour libérer un petit espace de rangement.

Le cockpit inaccessible durant la présentation est dans la veine d'un concept car, extrapolé. Toutefois, c'est bien le smartphone du propriétaire qui servira à la fois de système multimédia, de compteur de vitesse et de planificateur (pour trouver un point de charge), une fois l'application Toyota téléchargée.

La FT-Me sera comme ses concurrentes proposées sous forme d’abonnement, dont le prix n’a pas été communiqué par Toyota mais qui devrait se situer entre "un abonnement Netflix et le prix d'une box internet" (soit une cinquantaine d'euros par mois après un premier apport), selon le Suédois. Le modèle définitif est attendu en Europe pour 2026.