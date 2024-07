Le nouvel Opel Frontera est plus cher que le Citroën C3 Aircross

Il y a quelques jours, Citroën dévoilait les prix de son tout nouveau C3 Aircross. Le SUV citadin disponible en version essence, essence à hybridation légère et électrique, se négociera à partir de 19 400€ ce qui le place juste en-dessous du Dacia Duster dans sa finition de base.

Pour l’instant, son cousin l’Opel Frontera de troisième génération n’ouvre les commandes que de ses variantes de milieu et haut de gamme, avec la motorisation à hybridation légère de 100 et 136 chevaux et l’électrique de 113 chevaux. A motorisation égale, l’Allemand coûte légèrement plus cher que le Français mais il propose une variante à hybridation légère plus abordable que n’offre pas pour l’instant le C3 Aircross.

A partir de 24 500€ en version « Hybrid 100 »

24 500€, voilà donc le prix de base du nouvel Opel Frontera. Ce prix correspond à la variante « hybrid 100 » dotée du petit bloc trois cylindres 1,2 litre à boîte automatique à double embrayage et petit moteur électrique en finition Edition. Le Citroën C3 Aircross, lui, ne propose pour l’instant que la variante à 136 chevaux de ce groupe motopropulseur à partir de 25 500€ (en finition You pack Plus). Version affichée à partir de 26 000€ dans la gamme de l’Opel, avec donc un positionnement légèrement supérieur pour l’Allemand.

Du côté de la variante électrique de 113 chevaux (à batteries de 44 kWh (avec 305 km d’autonomie maximale d’après la fiche d’homologation), l’addition de base est de 29 000€ en finition Edition (contre 27 400€ pour le ë-C3 Aircross). Sur le haut de gamme GS, les prix du Frontera sont aussi légèrement plus élevés que ceux du C3 Aircross dans sa finition Max (l’Allemand s’affiche à 27 000€ avec l’essence à micro-hybridation de 100 chevaux, 28 500€ avec le même groupe motopropulseur à 136 chevaux et 31 500€ avec la motorisation électrique).

Pour l’instant, Opel ne propose pas le moteur essence 100% thermique de 100 chevaux qui permet à Citroën de revendiquer son prix de base à 19 400€ mais cette dernière s’afficherait sans doute sous les 20 000€ elle aussi. Malgré ses tarifs légèrement plus hauts que le Citroën, ce nouvel Opel Frontera s’aligne donc lui aussi sur le Dacia Duster. Reste à voir si l’Allemand justifie ses petites rallonges par des avantages en design ou en qualité perçue.