Le patron de Peugeot prend les commandes d'Alfa Romeo

Lors de sa première prise de parole en tant que patron de Stellantis, Carlos Tavares a dévoilé l'équipe de dirigeants qui va l'aider à piloter le nouveau groupe formé suite à la fusion de PSA et FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Et il y a du mouvement du côté des responsables des marques, avec un événement : Alfa Romeo va être dirigé par un Français !

Jean-Philippe Imparato vient en effet d'être nommé directeur de la firme italienne. Il était depuis cinq ans le patron de Peugeot. Il va avoir la lourde tâche de revigorer un label en bien mauvaise santé. Mais Alfa Romeo semble faire partie des marques à relancer en priorité pour Carlos Tavares.

Imparato parti chez Alfa Romeo, une place s'est donc libérée à la tête du Lion. Elle n'est bien sûr pas laissée vide : Stellantis a annoncé la nomination de Linda Jackson. Cette Britannique a dirigé Citroën de mai 2014 à janvier 2020.

Il y a un an, elle avait été chargée d'une étude liée à la fusion, une étude "visant à clarifier et à affirmer la différenciation des marques au sein d’un portefeuille de marques." Son remplaçant, Vincent Cobée, reste en poste. Pas de changement aussi chez DS, dirigé par Béatrice Foucher.

On note par ailleurs une nouvelle présentation des marques par pôles, selon leur clientèle visée. Citroën est ainsi associé à Fiat et Abarth, en tant que généralistes "cœur de marché". Peugeot et Opel sont à un niveau "généraliste supérieur". Alfa Romeo et DS sont placés en premium… avec Lancia ! Maserati est le luxe. Jeep a un rôle mondial dans le SUV, tandis que Chrysler, Dodge et RAM sont les "marques américaines" (et seront donc focalisées sur ce continent).