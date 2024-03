Le patron de Renault refuse qu'Alpine F1 reste dernier et n'abandonnera pas l'écurie

La saison 2024 du championnat du monde de Formule 1 ne pouvait pas plus mal débuter pour Alpine. Capable l’année dernière de se battre souvent avec McLaren ou Aston Martin dans le milieu du peloton, l’écurie franco-anglaise réalise un début de campagne catastrophique avec une monoplace beaucoup plus lente que celle des autres écuries d’usine. Lors de la seconde course de l’année ce week-end à Djeddah en Arabie saoudite, la fiabilité a également fait défaut sur la voiture de Pierre Gasly qui a dû abandonner.

Alors que les principaux dirigeants d’Alpine ont déjà été virés à la fin de l’année dernière par le patron du groupe Renault et que d’autres membres importants de l’écurie viennent de quitter le navire, Luca de Meo pourrait-il bientôt jeter l’éponge ? Pas du tout, comme il l’a déclaré ce week-end aux journalistes de Canal + : « je refuse d’être dernier, un groupe comme Renault ne peut pas se trouver à cette place en Formule 1. Laissez-nous du temps pour travailler car il y a eu beaucoup de changements. Jugez nos performances après cet été », a-t-il lancé.

Pas de revente à Cadillac

Alors qu’une rumeur fait état de la possible revente de l’écurie Alpine aux Américains de la General Motors qui cherchent à venir en Formule 1 avec la marque Cadillac, Luca de Meo a démenti que l’équipe pourrait changer de mains. Rappelons que l’engagement sportif fait partie intégrante de la stratégie d’Alpine présent aussi bien en Formule 1 qu’au plus haut niveau de l’endurance (en catégorie Hypercar). En 2022, elle ambitionnait de vendre environ 150 000 voitures par an dans le monde d’ici l’année 2030 notamment grâce au développement de sa présence aux Etats-Unis. Pour arriver à améliorer son image et se faire connaître dans ces marchés stratégiques, il faudra évidemment parvenir à de meilleurs résultats en compétition.