Le patron de Tesla Elon Musk a choisi son remplaçant

Impossible de dissocier Tesla de la personnalité d'Elon Musk, un simple investisseur lors de la fondation de la marque devenu patron du constructeur automobile qui fait bouger toute l'industrie automobile depuis le début de la dernière décennie. Mais Tesla pourrait-elle survivre sans Elon Musk ? Alors que ce dernier doit également s'occuper de ses autres sociétés (Twitter, SpaceX, Boring Company), le nom de son possible remplaçant serait déjà connu des dirigeants de Tesla.

L'information a été révélée à l'occasion d'un procès aux Etats-Unis, où une question a été posée à un certain James Murdoch. Fils du milliardaire Rupert Murdoch et membre du board de Tesla, il a expliqué qu'Elon Musk a nommé son remplaçant au cas où il ne pourrait plus assurer lui-même la direction de Tesla. « Ce choix ne remonte d'ailleurs qu'à quelques mois », a-t-il précisé.

L'ancien patron de Volkswagen pour diriger Tesla ?

James Murdoch n'a pas donné le nom de ce possible remplaçant d'Elon Musk. D'après les journalistes de Fortune, il pourrait s'agir du haut responsable de Tesla Andrew Baglino, de son spécialiste de l'intelligence artificielle Ashok Elluswamy ou de son financier Zach Kirkhorn. Le nom d'Herbert Diess, celui qui vient de quitter la direction de Volkswagen, a même été évoqué par les journalistes américains ! En attendant, Elon Musk ne semble pas prêt à quitter la direction de Tesla actuellement même s'il a l'air très occupé avec Twitter depuis quelques jours.