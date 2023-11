Le petit VinFast VF3 peut-il devenir une star électrique ?

VinFast, c’est donc ce constructeur automobile vietnamien qui espère une forte croissance mondiale grâce à ses nouveaux modèles électriques. Le défi s’annonce délicat pour la marque fondée par l’homme le plus riche du pays, la faute à un premier modèle (VF8) dont les qualités n’ont pas spécialement impressionné la presse américaine lors des premiers essais. Alors que VinFast veut vite augmenter ses ventes et prépare également l’arrivée du VF8 en Europe, les concessionnaires représentant VinFast aux Etats-Unis pensent avoir une meilleure idée pour assurer le succès de la marque là-bas : commercialiser le VF3.

Présenté l’été dernier, le VF3 prend la forme d’un tout petit 4x4 électrique long de seulement 3,11 mètres (c’est-à-dire pas beaucoup plus qu’une Smart Fortwo) au design très fort rappelant un peu le Suzuki Jimny dans une version plus futuriste. Il se destine à devenir une voiture populaire au Vietnam, où il doit être commercialisé aux environs des 20 000 dollars (soit moins de 19 000€). D’après les journalistes d’Automotive News, les distributeurs américains de VinFast font actuellement le forcing pour convaincre la maison mère de proposer là-bas le VF3. Ils pensent même à le faire fabriquer directement dans le pays pour bénéficier des avantages fiscaux prévus par le gouvernement américain et abaisser encore son prix.

Taillé pour réussir ?

Il faut bien reconnaître que sur le papier, le VF3 possède tout pour plaire au plus grand nombre en admettant qu’il coûte moins de 20 000€ : avec de petites batteries, il pourrait jouer sans problème les citadines à côté de modèles comme la Citroën ë-C3. Mais pour l’instant, on ignore même si ce VF3 pourrait respecter les normes de sécurité en dehors du marché vietnamien. Et pendant ce temps, l’action en bourse de Vinfast ne dépasse plus les 5 dollars alors qu’elle a été lancée à 22 dollars et qu’elle avait dépassé les 80 dollars à la fin du mois d’août.