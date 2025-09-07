Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Audi Q3 (3e Generation) Sportback

Le plus vendu des Audi Q3, le Sportback, est de retour - En direct du salon de Munich 2025

Dans Salons / Salon de Munich

Manuel Cailliot

Aux côtés du Concept C, Audi présente au Salon de Munich cette année une nouveauté qui va bel et bien se vendre. La nouvelle génération de Q3 Sportback, la seconde, sur base de 3e génération de Q3. Et pas mal de choses changent surtout au poste de pilotage.

Commercialisé en 2019, ce dérivé « coupé » du SUV compact Q3 a de suite séduit les clients, au point de rapidement se vendre mieux que lui. Il est pourtant plus onéreux. Alors comment expliquer cela ? La réponse n'est pas à chercher bien loin : il offre un look plus aguicheur, sans renier ses aspects pratiques. Et pour ça, les clients sont capables de mettre un peu plus.

Le gabarit reste inchangé (4,53 m de long) et positionne le Q3 Sportback pile en face de son concurrent direct le BMW X2. Identique au Q3 dans sa conception, ce Sportback diffère par une ligne de toit plus inclinée (29 mm de hauteur en moins) et une partie arrière qui lui est propre. Ce coup de crayon pourtant simple donne au Q3 un look plus sportif.

L'avant est identique au nouveau Q3 avec les optiques affinées et la calandre hexagonale. La couleur blanche fait ressortir les plastiques noir laqué.
Ce Sportback diffère par une ligne de toit plus inclinée (29 mm de moins en hauteur) et une partie arrière inédite, surtout au niveau des feux.
Audi a logiquement reconduit cette carrosserie à succès dans la foulée du nouveau Q3, présenté au printemps dernier. C'est surtout à l’arrière que le dessin diffère du Q3 avec des feux inédits à double étage, qui font penser à ceux de la dernière A6 thermique. Ils sont reliés par un bandeau à LED et le logo peut être éclairé (une option). Le becquet imposant, les pare-chocs et le diffuseur donnent davantage de cachet au modèle par rapport au Q3 classique. Mais cet arrière peut aussi déplaire.

À l’arrière, le dessin diffère du Q3 avec des feux inédits en forme de crosses reliés par un bandeau à LED et un logo éclairé (optionnel).
Comme souvent ces dernières années, Audi insiste beaucoup sur l’éclairage et le nouveau Q3 ne déroge pas à la règle. Il bénéficie ainsi de feux Matrix LED numériques qui utilisent pour la première fois la technologie « micro-LED » liée aux assistances à la conduite et offrant une signature lumineuse plus détaillée. Elle améliore « considérablement l'éclairage », selon Audi.

L’instrumentation numérique de 11’’ présente un affichage horizontal très fin qui surprend. En effet ce dernier ne remplit pas toute la surface de l’écran. On note aussi une architecture inédite des commandes de clignotants et de vitesse d’essuie-glaces sous la forme d’une molette.
Un habitacle largement revu

C’est à bord que l’on retrouve le gros des évolutions. Le cockpit vieillissant de la précédente génération a été entièrement revu pour accueillir ce qu'Audi appelle "la scène numérique". L’instrumentation et un écran central de 13 pouces sont regroupés sous une même dalle, comme ce qu'on a pu voir sur le Q6 e-Tron. Le système multimédia utilise la dernière version Android Automotive OS.

L’instrumentation numérique et un écran central de 13’’ sont regroupés pour former la « scène numérique », aperçue sur le Q6 e-Tron.
Audi a rehaussé la qualité perçue de son modèle avec des placages en bois, des tissus « d'ameublement » et des plastiques de bonne qualité. L’ensemble provient en partie de matériaux recyclés.
Étonnamment, l’instrumentation numérique de 11 pouces en face du conducteur présente un affichage horizontal très fin qui surprend, car il ne remplit pas la totalité de la surface de la dalle, comme habituellement. Par ailleurs, la commande de boîte passe à droite derrière le volant, et le commodo de gauche regroupe les feux et la commande d'essuie-glaces. Il faudra s'y habituer. 

La place à l'arrière est moyenne, mais suffisante pour deux adultes
Le coffre cube 488 litres, un chiffre en recul par rapport à la précédente génération (en raison de l’arrivée de la batterie de l'hybridation 48 volts). La banquette arrière coulissante permet d’obtenir 575 litres lorsqu’elle est avancée.
Le SUV coupé est toujours un bon élève en matière d’espace à bord, sauf pour les jambes des passagers arrière, qui disposeront d'un espace moyen aux genoux. Malgré sa ligne de toit fuyante, il peut accueillir sans difficulté deux adultes de bonne taille dans de bonnes conditions aux places arrière avec à disposition deux ports USB-C et des dossiers inclinables. La place centrale est pénalisée par une assise étroite et le tunnel de transmission.

Le volume du coffre de 488 litres est en recul par rapport à la précédente génération en raison de l’arrivée d’une petite batterie dédié à l’hybridation. Toutefois le Q3 conserve sa banquette arrière coulissante qui permet d’obtenir 575 litres lorsqu’elle est avancée. Une fois repliée, le volume grimpe jusqu'à 1386 litres.

 

3 motorisations au lancement

Basé sur la plateforme MQB Evo commune à plusieurs modèles du groupe VW, dont la Golf ou le Tiguan, le Q3 proposera au lancement 3 motorisations, les mêmes que le cousin Tiguan. En entrée de gamme on trouve le 4 cylindres 1.5 micro-hybrides 48 V en 150 ch. il est à désactivation de cylindres pour consommer moins et la boîte est une double embrayage 7 rapports.

Ensuite le 2.0 TDi de 150 ch en deux roues motrices, et enfin une motorisation hybride rechargeable de 272 ch (400 Nm de couple), sur base du 1.5 TSI. Cette dernière est dotée d'une grosse batterie de 25,7 kWh brut et 19,7 kWh net. Cela fait grimper l'autonomie en tout électrique à 120 km (WLTP) et permet au Q3 de recevoir des charges rapides en courant continu (DC) jusqu'à 50 kW. L’inconnue concerne la transmission intégrale et la reconduction ou non, du RSQ3 équipé d’un 5 cylindres de 400 ch.

Au lancement le Q3 proposera 3 motorisations avec en entrée de gamme le 4 cylindres essence 1.5 micro-hybrides 48 V de 150 ch. L’offre est suivie par le 2.0 TDi de 150 ch en deux roues motrices et complétée par une motorisation hybride rechargeable de 272 ch.
Le Q3 hybride rechargeable reçoit une « grosse » batterie de 25,7 kWh (brute) Cela fait grimper l'autonomie en tout électrique à 120 km (WLTP) et permet au Q3 de recevoir des charges rapides en courant continu (DC) jusqu'à 50 kW.
À partir de 46 350 € en France

On connaît déjà les tarifs du nouveau Q3 Sportback, qui sera lancé en France à la rentrée 2025, avec toujours un écart de 2 500 € supplémentaires par rapport au Q3 normal. Les prix sont en légère augmentation. Le ticket d’entrée est fixé à 46 350 € en France, en finition "Design", équipée du 35 TFSi. Le diesel débute à 48 450 € et l'hybride rechargeable à 57 500 €.

 

J'aime

Audi fait un gros travail sur les signatures lumineuses. Et je dois avouer que leur côté pixélisé et configurable (sur certains modèles du moins) me plaît.
Je n'aime pas

Je n'aime pas la partie arrière du nouveau Q3 Sportback. Les feux sur deux étages et qui reviennent sur les ailes... Bof.
L'instant Caradisiac : cafouillage qui se finit bien

Sur les salons, nous avons bien entendu un planning à respecter pour tourner nos vidéos , avec tel jour telle marque, tel autre jour telle autre marque. Et me concernant je devais tourner les deux modèles Audi dès le dimanche, soit avant même la journée presse, et lors d'un événement du groupe Volkswagen, un "reveal" comme on dit, en avant-première. Or, durant cet événement, les journalistes n'avaient le droit de prendre des photos et vidéos que des modèles présentés "en bas". Vous me voyez venir ? Le Q3 Sportback était posé "en haut". Après 15 minutes de négociations pour essayer de faire notre travail, il semblait que c'était mort. "Personne ne peut monter sauf les gens de la sécurité"... Et là coup de théâtre, un "gens de la sécurité", probablement plus haut placé nous dit "c'est bon vous pouvez y aller". Alors qu'on nous disait le strict contraire 30 secondes avant. Voilà pour quoi le sujet arrive maintenant, tard, mais ce dimanche...

