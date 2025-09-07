Le plus vendu des Audi Q3, le Sportback, est de retour - En direct du salon de Munich 2025

Commercialisé en 2019, ce dérivé « coupé » du SUV compact Q3 a de suite séduit les clients, au point de rapidement se vendre mieux que lui. Il est pourtant plus onéreux. Alors comment expliquer cela ? La réponse n'est pas à chercher bien loin : il offre un look plus aguicheur, sans renier ses aspects pratiques. Et pour ça, les clients sont capables de mettre un peu plus.

Le gabarit reste inchangé (4,53 m de long) et positionne le Q3 Sportback pile en face de son concurrent direct le BMW X2. Identique au Q3 dans sa conception, ce Sportback diffère par une ligne de toit plus inclinée (29 mm de hauteur en moins) et une partie arrière qui lui est propre. Ce coup de crayon pourtant simple donne au Q3 un look plus sportif.

Audi a logiquement reconduit cette carrosserie à succès dans la foulée du nouveau Q3, présenté au printemps dernier. C'est surtout à l’arrière que le dessin diffère du Q3 avec des feux inédits à double étage, qui font penser à ceux de la dernière A6 thermique. Ils sont reliés par un bandeau à LED et le logo peut être éclairé (une option). Le becquet imposant, les pare-chocs et le diffuseur donnent davantage de cachet au modèle par rapport au Q3 classique. Mais cet arrière peut aussi déplaire.

Comme souvent ces dernières années, Audi insiste beaucoup sur l’éclairage et le nouveau Q3 ne déroge pas à la règle. Il bénéficie ainsi de feux Matrix LED numériques qui utilisent pour la première fois la technologie « micro-LED » liée aux assistances à la conduite et offrant une signature lumineuse plus détaillée. Elle améliore « considérablement l'éclairage », selon Audi.

Un habitacle largement revu

C’est à bord que l’on retrouve le gros des évolutions. Le cockpit vieillissant de la précédente génération a été entièrement revu pour accueillir ce qu'Audi appelle "la scène numérique". L’instrumentation et un écran central de 13 pouces sont regroupés sous une même dalle, comme ce qu'on a pu voir sur le Q6 e-Tron. Le système multimédia utilise la dernière version Android Automotive OS.

Étonnamment, l’instrumentation numérique de 11 pouces en face du conducteur présente un affichage horizontal très fin qui surprend, car il ne remplit pas la totalité de la surface de la dalle, comme habituellement. Par ailleurs, la commande de boîte passe à droite derrière le volant, et le commodo de gauche regroupe les feux et la commande d'essuie-glaces. Il faudra s'y habituer.

Audi a rehaussé la qualité perçue de son modèle avec des placages en bois, des tissus « d'ameublement » et des plastiques de bonne qualité. L’ensemble provient en partir de matériaux recyclés.

Le SUV coupé est toujours un bon élève en matière d’espace à bord, sauf pour les jambes des passagers arrière, qui disposeront d'un espace moyen aux genoux. Malgré sa ligne de toit fuyante, il peut accueillir sans difficulté deux adultes de bonne taille dans de bonnes conditions aux places arrière avec à disposition deux ports USB-C et des dossiers inclinables. La place centrale est pénalisée par une assise étroite et le tunnel de transmission.

Le volume du coffre de 488 litres est en recul par rapport à la précédente génération en raison de l’arrivée d’une petite batterie dédié à l’hybridation. Toutefois le Q3 conserve sa banquette arrière coulissante qui permet d’obtenir 575 litres lorsqu’elle est avancée. Une fois repliée, le volume grimpe jusqu'à 1386 litres.

3 motorisations au lancement

Basé sur la plateforme MQB Evo commune à plusieurs modèles du groupe VW, dont la Golf ou le Tiguan, le Q3 proposera au lancement 3 motorisations, les mêmes que le cousin Tiguan. En entrée de gamme on trouve le 4 cylindres 1.5 micro-hybrides 48 V en 150 ch. il est à désactivation de cylindres pour consommer moins et la boîte est une double embrayage 7 rapports.

Ensuite le 2.0 TDi de 150 ch en deux roues motrices, et enfin une motorisation hybride rechargeable de 272 ch (400 Nm de couple), sur base du 1.5 TSI. Cette dernière est dotée d'une grosse batterie de 25,7 kWh brut et 19,7 kWh net. Cela fait grimper l'autonomie en tout électrique à 120 km (WLTP) et permet au Q3 de recevoir des charges rapides en courant continu (DC) jusqu'à 50 kW. L’inconnue concerne la transmission intégrale et la reconduction ou non, du RSQ3 équipé d’un 5 cylindres de 400 ch.

À partir de 46 350 € en France

On connaît déjà les tarifs du nouveau Q3 Sportback, qui sera lancé en France à la rentrée 2025, avec toujours un écart de 2 500 € supplémentaires par rapport au Q3 normal. Les prix sont en légère augmentation. Le ticket d’entrée est fixé à 46 350 € en France, en finition "Design", équipée du 35 TFSi. Le diesel débute à 48 450 € et l'hybride rechargeable à 57 500 €.

