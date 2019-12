Le premier Fiat Multipla moderne repensé de manière futuriste

À sa sortie en 1998, le Fiat Multipla surprenait avec son look très spécial superposant deux rangées d'éclairages. Une idée abandonnée d'ailleurs plus tard en 2004 avec l'intronisation d'une version plus consensuelle. L'artiste TheSketchMonkey sait que le premier Multipla moderne fascine autant qu'il repousse. C'est pourquoi le graphiste imagine à quoi un homologue récent peut ressembler.

Son travail repose sur deux images constructeur. Le spécialiste de la tablette a par la suite lissé les lignes du Multipla tout en lui offrant des jantes actuelles, des poignées de porte rétractables et de l'éclairage LED pour les projecteurs avant et le hayon. Enfin, les gros rétroviseurs bombés sont remplacés par des homologues abandonnant les rondeurs.

Même si les deux vidéos laissent apparaître des versions totalement crédibles dans la circulation actuelle, le Fiat Multipla n'a aucune chance de revenir sous cette forme. Le segment des monospaces est effectivement depuis plusieurs années en perte de vitesse au profit des SUV et des crossovers.