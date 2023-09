Le prix des carburants ne cesse de grimper

La rentrée est toujours une source de pression financière pour la plupart des ménages français. Elle l’est encore davantage cette année à cause des prix pratiqués à la pompe, élevés et en augmentation.

D’après les données de Fig Data (Le Figaro et le ministère de la Transition énergétique), le gazole est le carburant qui subit la plus forte hausse avec quatre centimes du litre supplémentaires par rapport à la semaine dernière. Il est ainsi affiché en moyenne à 1,9318 € du litre et s’approche dangereusement de son record établi en février dernier (1,9615 €/l).

De son côté, la courbe de l’essence est moins « abrupte », mais son prix à la pompe demeure pour le moins élevé, à un niveau encore pas rencontré depuis le début de l’année. Toujours selon Fig Data, le Sans-Plomb 98 se maintient toujours au-dessus de la barre des deux euros le litre (2,0186 €), le Sans-Plomb 95 et l’E10 ne sont pas beaucoup plus intéressants avec respectivement 1,9713 €/l et 1,9537 €/l. Ces trois carburants n’ont encore jamais connu de tels prix depuis le début de l’année.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le SP 98 a grimpé de 6,3 %, le SP 95 de 6,6 %, l’E10 de 7,7 % et le gazole de 1,2 %. Les différents indicateurs montrent que cette tendance pourrait se prolonger. La production saoudienne et russe est toujours réduite. De plus, Moscou a annoncé aller encore plus loin avec 300 000 barils par jour en moins, et ce, jusqu’à la fin de l’année.

Aucune aide gouvernementale prévue

De son côté, le Ministre de l’économie Bruno Le Maire s’interroge sur le « montant des marges de raffinage ». Il a ainsi déclaré que « nous prendrons toutes les décisions nécessaires pour éviter que dans ce domaine comme dans d’autres, il y ait des profits excessifs faits par les acteurs économiques ». Certaines enseignes de grande distribution ont lancé des campagnes de carburant à prix coûtant et TotalEnergies prolonge son opération de plafonnement à 1,99 €/l jusqu’à la fin de l’année.

Bruno Le Maire s’était également exprimé la semaine dernière en écartant une nouvelle aide de l’État en argumentant que ce serait « une triple erreur par rapport au climat puisque vous subventionnez les énergies fossiles, pour le budget de l’Etat parce que 20 centimes de remise à la pompe, c’est 20 milliards d’euros sur l’année, et c’est une erreur diplomatique puisque vous validez la stratégie économique de l’Arabie saoudite et de la Russie ».