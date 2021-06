Le prochain Volvo XC60 sera uniquement électrique

Cela fait déjà plus d'un an que Volvo confirme lors de ses présentations presse que l'avenir est électrique. Et il ne faudra pas attendre 10 ans, ou plus, avant de voir le catalogue être totalement converti. Au moins la moitié des modèles seront électriques dès 2025, et à cette date, un certain XC60 aura déjà été renouvelé.

Lors de l'annonce du partenariat avec Northvolt, Volvo a également précisé que son futur XC60, qui devrait être lancé en 2024, sera uniquement électrique. Avant cela, Volvo aura renouvelé son XC90 avec, pour la première fois dans l'histoire du grand SUV suédois, une variante électrique, probablement lancée dès l'année prochaine aux côtés des hybrides rechargeables (le diesel disparaîtra).

Ce futur XC60 sera le premier modèle Volvo à bénéficier des batteries issues de la collaboration avec Northvolt. La transition vers l'électrique impliquera par ailleurs un changement de plateforme avec un fort probable passage sur la plateforme modulaire SEA du propriétaire chinois de Volvo, Geely.