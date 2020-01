Volvo lancera un XC90 électrique en 2022

Volvo avait déjà annoncé que le XC40 électrique n'était qu'une première étape avant d'autres arrivées 100 % électriques. Lesquelles ? L'attaché de presse était resté évasif, mais il nous avait laissés entendre qu'il serait logique que le fleuron de Volvo soit une des prochaines nouveautés. Aujourd'hui, nos confrères d'Autoexpress annoncent que le XC90 électrique est prévu pour 2022 en Europe.

Le nouveau modèle sera développé sur une nouvelle version de la plateforme modulaire "SPA2". En plus de l'électrique, le nouveau XC90 proposera des fonctionnalités avancées de conduite autonome. Et ce n'est pas tout, puisque Volvo ne proposera plus de XC90 diesel, alors qu'il s'agit pourtant d'une motorisation adaptée sur ce genre de véhicule voyageur et plutôt routier au long cours.

Le futur XC90 sera assemblé dans la toute nouvelle usine américaine de Volvo, en Caroline du Sud. Son électrification ne laisse que peu de place au doute pour les prochaines arrivées chez Volvo, avec une gamme "90" et un XC60 qui passeront probablement à l'électrique avant 2025.