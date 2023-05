Le rachat cash de son occasion : un bon plan ?

Rédiger son annonce, réaliser de belles photos, répondre aux questions des « potentiels » acheteurs, se dégager du temps pour effectuer une visite, et enfin espérer d’être dûment payé : vendre son auto ne réjouit guère de monde. La plupart des propriétaires souhaiteraient bien s’en passer. Plusieurs acteurs du marché l’ont bien compris et ont mis en place la « reprise cash ». Pas vraiment nouveau, mais avec la pénurie actuelle de voiture sur le marché de l'occasion (récente en particulier), leurs offres peuvent (peut-être) se révéler plus alléchantes.

Ma voiture cash, Aramis auto, Spoticar, Autobiz ou encore Autosphère, ces enseignes ont poussé comme des champignons et certaines ont pignon sur rue. Elles proposent de reprendre votre voiture, sans obligation d’achat de votre part, sans contrôle technique, en un minimum de temps, avec en prime un virement instantané à la clé ! La promesse est-elle trop belle ? Nous avons voulu le vérifier.

Nous avons donc sélectionné queles autos "exemples" et effectué les démarches en ligne, afin d’obtenir un premier aperçu de ce type de service. Ils fonctionnent tous selon le même principe, mais le nombre d’informations demandées diffère. L’entrée se fait toujours par l'immatriculation, parfois doublée par un listing avec un choix de « marque/modèle ». Si Autobiz ne demande que peu d’informations, Spoticar par exemple va plus loin avec la possibilité de joindre des photos et de renseigner d’éventuels défauts.

Pour sa part, Vendezvotrevoiture.fr vous demande de répondre à un véritable questionnaire, avec par exemple le nombre de clés en votre possession, si un deuxième jeu de pneumatiques hiver accompagne l’auto, l’état de la mécanique, de la carrosserie, des tissus... Le but étant d’affiner au mieux l’offre. Au contraire, Ma voiture cash semble peu curieux en demandant uniquement si la voiture est roulante et de première main. Cependant, un opérateur téléphonique vous appelle dans les plus brefs délais pour vous proposer un rendez-vous pour une expertise, obligatoire.

Chacun a sa technique, mais l’opération ne demande généralement qu’une poignée de minutes. Voici les résultats obtenus au travers de quelques exemples :

Mercedes GLC

Version : 250d 4MATIC BVA Sportline (11/2018 – 80 000 km)

Ma voiture cash : 33 340 €

Aramisauto : estimation impossible en ligne

Spoticar : 31 650 €

Autosphère : 34 497 €

Valeur de marché : 36 500 €

Mini Countryman II

Version : Cooper 136 ch BVA Edition Hyde Park (06/2017 – 50 000 km)

Ma voiture cash : 19 420 €

Aramisauto : 18 852 €

Spoticar : 18 750 €

Autosphère : 19 855 €

Valeur de marché : 24 000 €

Peugeot 208

Version : Blue HDi 100 ch Allure (08/2016 – 70 000 km)

Ma voiture cash : 10 480 €

Aramisauto : 9 380 €

Spoticar : 10 550 €

Autosphère : 10 180 €

Valeur de marché : 11 500 €

Renault Captur II

Version : 1.0 TCe 100 GPL Intens (05/2021 – 30 000 km)

Ma voiture cash : 17 400 €

Aramisauto : estimation impossible en ligne

Spoticar : 18 250 €

Autosphère : 17 725 €

Valeur de marché : 19 000 €

Volkswagen Golf VII

Version : 2.0 TDI 184 ch GTD (12/2013 – 150 000 km)

Ma voiture cash : 12 350 €

Aramisauto : 10 694 €

Spoticar : 13 550 €

Autosphère : 14 150 €

Valeur de marché : 15 500 €

BMW Série 1 I

Version : 130i Confort (10/2005 – 160 000 km)

Ma voiture cash : 6 430 €

Aramis : 3 926 € (7 600 € après expertise)

Spoticar : véhicule non identifié

Autopshère : véhicule trop âgé

Valeur de revente sur le marché : 12 000 €

Une réelle expertise s'impose

À la vue de ces exemples, on s’aperçoit que deux stratégies différentes sont mises en place. La première, celle de Spoticar, d'Autosphère et de Ma voiture cash, consiste globalement à proposer une valeur haute, mais qui reste en deçà de celle du marché. Elle ne comprend aucuns frais de remise en état. En envoyant des photos et en listant les défauts, la valeur de votre auto sera revue (à la baisse le plus souvent), de l’ordre de 500 €, 1 000 €, voire davantage selon les résultats de l’expertise réalisée.

À l’inverse, la politique d’Aramis est de proposer une première estimation basse, avec une approche plus prudente. Une fois sur place, et l’expertise réalisée, le prix pourra être revu à la hausse, à condition que l’état du véhicule soit cohérent avec son âge et son kilométrage.

Ce qu'il faut retenir, c'est que l'estimation donnée en ligne n'est qu'un point de départ, et que c'est l'expertise qui fait ensuite foi.

Le dernier exemple pris est un peu atypique. Il s’agit d’une BMW 130i, âgée de près de 20 ans et forte de 265 ch, pas vraiment représentative du marché. Mais nous avons tout de même décidé de la « confronter » aux services de reprise cash. Suite à une valeur estimée très basse, nous nous sommes rendus en personne dans un centre Aramis.

Accueil favorable et prise en charge immédiate malgré l’absence de rendez-vous. Les formalités débutent avec les différentes requêtes déjà vues sur les différents sites (nombre de clés, première main ou non, véhicule importé ou pas…). La mise à disposition de la carte grise permet de collecter les éléments techniques. L’opérateur amène ensuite l’auto pour une expertise d’une dizaine de minutes (état des pneus, joints de portes, fonctionnement des ouvrants, état de la carrosserie, présence de voyants…).

Un compte rendu est ainsi envoyé « au siège » pour obtenir la valeur de rachat. Dix minutes plus tard, elle tombe : 6 600 €, soit plus de 2 670 € que la somme proposée sur internet. De plus, l’apport des factures d’entretien ajoute 1 000 €, soit une reprise cash de 7 600 €. On est loin de la valeur du marché, mais cela prouve qu’une voiture bien entretenue et sans réel défaut a un impact positif.

Se déplacer s'avère donc nettement préférable, d'autant que Spoticar profite de 1 200 points physiques (notamment regroupés sous les marques du groupe Stellantis), Aramis compte 33 agences en France et Autosphère est réparti selon 1 200 points.

Le bilan : un véritable confort, mais qui a un coût

Il reste évident que vendre sa voiture soi-même est le meilleur moyen pour en tirer le meilleur prix, à condition d’accepter les contraintes que cela impose. La reprise cash n'est pas un bon plan, au sens financier. Cependant, ces services apportent un confort sans égal. Ils assurent un diagnostic rapide, un paiement sous 48h, parfois même de façon instantanée. Un argument bien plus imparable que de notifier dans une annonce «vente urgente cause... ».

De plus, le stress du passage au contrôle technique s’évapore, et aucun risque que l’acheteur ne se retourne contre vous, comme cela peut être le cas si une panne survient peu de temps après la transaction.

Effectuer une démarche en ligne peut vous donner un premier aperçu. Néanmoins, rien de tel que de se déplacer dans un centre, ou de faire intervenir un expert à domicile afin d’avoir une estimation la plus précise possible. Les estimations en ligne ne reflètent pas les valeurs proposées devant le véhicule. De plus, ce sont ces dernières qui seront appliquées.