Le Ram 1500 TRX va officiellement être importé en Europe

Aucun constructeur américain n'a jamais vraiment commercialisé de pick-up dit "full size" en Europe. Les seuls modèles présents de ce côté de l'Atlantique sont des pick-up compacts tels que le Ford Ranger ou le Volkswagen Amarok. Mais cela pourrait bien changer : le spécialiste AEC Europe, qui gère l'importation des modèles Dodge et RAM de manière officielle en Europe avec la maison mère aux Etats-Unis, annonce que le Ram 1500 TRX devrait être commercialisé dans les mois à venir.

Selon le patron d'AEC Europe, l'appétit grandissant pour les pick-up "performance" en Europe a incité le groupe à proposer ce modèle, qui n'est toutefois pas à la portée de tous.

Aux Etats-Unis, il est commercialisé à partir de 70 000 dollars, hors taxes et options en tout genre. Ajoutez à cela l'importation, l'homologation, les frais de douanes et la mise en circulation, et vous vous retrouverez avec un tarif probablement proche des 100 000 €.

Mais il faut rappeler qu'à ce prix, vous aurez droit à un pick-up aux capacités hors normes : le V8 6.2 compressé développe plus de 700 ch et 880 Nm de couple. La version TRX, bodybuildée, est 20 cm (!) plus large qu'un Ram 1500 classique. Autant dire que ce TRX ne rentrera pas dans tous les garages et parkings, mais il affolera les compteurs : le 0 à 100 est franchi en 4,5 secondes par ce monstre capable de belles choses en tout-terrain.