Le RAV4 le plus bizarre du monde, c'est lui

"C'est un jour difficile pour ceux qui ont des yeux". Ce commentaire publié en réponse à la publication du cliché d'un Toyota RAV4 de première génération sur le réseau social Reddit illustre assez bien la hauteur du massacre. En quelques secondes, tout le monde comprend que quelque chose ne va pas avec cette voiture.

Le propriétaire du véhicule en question a trouvé bon de lui apporter une modification jugée horrible par les internautes.

Une atrocité sur roues

Sur la photo, le Toyota RAV4 premier du nom se présente effectivement dans un état de conservation respectable pour un modèle des années 90. Hélas, l'avant signé par un bouclier massif en plastique noir typique de l'époque est remplacé ici par un museau de Toyota Celica de sixième génération. Une proue inadaptée qui donne un nez fin et rond au franchisseur. Pour ne rien arranger, un logo sur pied façon Mercedes se trouve à l'extrémité du capot. Un autre internaute s'amuse : "on dirait un Porsche Cayenne chinois".

Le Toyota RAV4, un véhicule plaisir abordable

À son lancement en 1994, le Toyota RAV4 surprend. Il combine sur le segment des 4x4 un gabarit compact via une structure monocoque, un poids mesuré, un look unique, une transmission intégrale avec Torsen à l'arrière et un moteur 2,0l de 130 chevaux efficace. De quoi faire de cette auto un choix original et polyvalent.