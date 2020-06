Renault : le SUV coupé Arkana vu en France mais bien camouflé

Un futur modèle qui se cache, cela n'a rien d'étonnant. Mais cela l'est plus quand le modèle en question a déjà été présenté et mis en vente. L'Arkana, le SUV coupé de Renault, est ainsi disponible en Russie depuis la rentrée 2019 et en Corée du Sud sous la marque Samsung (et le nom XM3) depuis début 2020.

Et pourtant, l'engin a été aperçu en France avec un très lourd camouflage ! Il a été immortalisé par notre confrère Vincent Beaucousin-Jamelin, qui nous a fait suivre ses clichés. Il y a toutefois un intérêt : cela semble confirmer une arrivée prochaine de ce modèle en France, Renault ne l'ayant toujours pas dit officiellement.

Autre élément intéressant du cliché : on voit des jantes empruntées au nouveau Captur, on en déduit que Renault met au point pour nos routes le véhicule dans sa configuration technique moderne. En effet, le SUV coupé a une double vie. Le modèle lancé en Russie a une base low-cost de Duster, tandis que le modèle déjà en vente en Corée et qui viendra chez nous aura la nouvelle plate-forme CMF-B, celle du Captur donc. La planche de bord du XM3 est d'ailleurs la même que dans le Captur.

On espère une présentation du modèle européen rapide et un lancement d'ici début 2021. Renault sera mine de rien l'un des premiers généralistes à se lancer sur le segment des SUV coupés. Un succès surprise en 2021 et une revanche face au Peugeot 3008 ?