Le restylage de la Mercedes Classe S se précise

La marque à l’étoile veut conserver le plus longtemps possible ses modèles thermiques, au point qu'ils vont cohabiter pendant un certain temps avec de nouveaux modèles 100 % électriques. C’est que les ventes des modèles électriques n’atteignent pas encore les objectifs fixés par la marque et, plutôt que de baisser sa production et ses ventes, elle préfère maintenir en vie une gamme thermique qui reste en phase avec la clientèle.

La Mercedes Classe S c’est un must chez le constructeur de l’étoile. Depuis ses débuts en 1993, elle est le vaisseau amiral de la marque allemande et se bat avec les Audi A8 et BMW Série 7. La dernière génération (Type 223) qui va donc être restylée est née en 2020, cohabite depuis 2021 avec la Mercedes EQS qui est son pendant en 100 % électrique.

Une gamme pléthorique

Sur le marché français, cette grande berline existe aussi en version limousine de 5,29 m de long (soit avec 11 cm de plus que la berline) qui profite surtout à l’empattement et aux passagers des places arrière. La gamme se compose de deux moteurs diesel micro-hybride de 313 et 367 ch (+ 23 ch électriques), de motorisations essence hybride rechargeable de 408 et 510 ch de puissance cumulée. Il y a aussi une version AMG hybride rechargeable avec un V8 de 612 ch + 190 ch (uniquement en carrosserie berline), plus des versions Maybach ultras luxueuses qui sont rallongées pour l’occasion (5,47 m) et s’équipent d’un V8 de 503 ch (+ 23 ch) ou d’un V12 de 612 ch. Il est fort probable que cette gamme soit conservée avec le modèle restylé.

Ce qui devrait changer

Ce qui est amené à être modifié en revanche sur la Mercedes Classe S restylée concernera la calandre qui sera désormais plus haute. Le graphisme lumineux des projecteurs sera plus ou moins le même que celui de la Mercedes Classe E avec les deux étoiles Mercedes pour les clignotants dans les phares, des étoiles qui se retrouveront également dans les feux arrière. La partie arrière de la voiture est également camouflée, car elle devrait être modifiée au niveau du bouclier. Il devrait y avoir aussi des mises à jour de toutes les aides à la conduite, la Mercedes Classe S pouvant accéder au niveau 3 (le maxi autorisé en France) de la conduite autonome.