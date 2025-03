Le retour de la Nissan Primera ?

Nissan continue de vendre des berlines familiales dans de gros marchés de la planète comme les Etats-Unis, le Moyen-Orient ou le Japon. Les Sentra, Altima et autres Maxima restent importantes pour la marque japonaise à ce rôle, mais le constructeur a abandonné depuis longtemps la catégorie chez nous en Europe. Depuis 2007, plus précisément, avec la fin de carrière de la Primera de troisième génération.

Sans que le constructeur n’ait jamais évoqué un possible retour de cette Primera par voie officielle, on apprend par les spécialistes de Enhance Cars que Nissan vient de se réserver l’utilisation du nom « Primera » au registre des dépôts de propriété industrielle dans plusieurs pays dont la Malaisie. Le but n’est peut-être que d’empêcher d’autres marques de s’approprier ce nom, mais il peut aussi y avoir un lien avec un projet en cours chez Nissan.

Une berline électrique ?

Rappelons tout de même que Nissan se trouve actuellement dans une situation financière compliquée, elle qui vient de changer son président directeur général et doit trouver un moyen d’assurer son avenir en s’associant avec un grand partenaire (qui pourrait être Honda si les négociations entreprises l’année dernière puis brutalement arrêtées entre les deux groupes reprennent).

Pour ce qui est de la Primera, en tout cas, l’idée de la conception d’une nouvelle berline familiale thermique pour le marché européen paraît totalement hors de propos puisque ce segment a quasiment disparu chez les constructeurs généralistes sur le Vieux Continent. Si projet de retour il y avait, ce serait sans doute possiblement avec une berline électrique.

En rivale de la Tesla Model 3 ?

En Chine, Nissan vient de lancer la N7 fabriquée avec Dongfeng et dérivée de la berline « eπ 007 » commercialisée par ce partenaire chinois. Chez nous, le constructeur doit remplacer la compacte Leaf électrique par un tout nouveau modèle, mais il y a peu de chance qu’il n’adopte le nom de « Primera ». Peut-être qu’une berline familiale positionnée face aux Tesla Model 3 et autres BYD Seal ferait sens d’ici la fin de la décennie sur notre marché ?