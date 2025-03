Le Skoda Elroq RS sera-t-il moins ennuyeux que l'Enyaq RS ?

Skoda propose depuis déjà plusieurs années un modèle électrique sportif, l’Enyaq RS (également disponible en version Coupé). Mais comme pour son cousin le Volkswagen ID.4 GTX disposant de la même mise au point, il ne s’agit pas d’un modèle vraiment « sportif » : avec son groupe motopropulseur bimoteur de 340 chevaux, il souffre de réglages trop timides et n’offre pas des performances ébouriffantes, le tout pour un tarif très élevé (plus de 60 000€ sur la version pré-restylage).

Pas encore revenu au catalogue après le restylage du modèle, l’Enyaq RS va être secondé par un autre modèle sportif dans la gamme du constructeur tchèque : une version « RS » du SUV compact Elroq, comme vient de le révéler le constructeur tchèque dans une publication officielle assortie d’images.

Un cousin de la Volkswagen ID.3 GTX et de la Cupra Born VZ ?

L’Elroq RS arbore logiquement un design extérieur plus agressif, surtout dans cette teinte de carrosserie très voyante. On ne connaît pas encore ses caractéristiques techniques mais il devrait se contenter d’un seul moteur au lieu de deux sur l’Enyaq RS, sachant que le SUV compact ne semble pas conçu pour accueillir un groupe motopropulseur bimoteur (comme les Volkswagen ID.3 et Cupra Born).

La logique voudrait donc qu’il développe, comme la Volkswagen ID.3 GTX et la Cupra Born VZ, 326 chevaux via une version poussée du moteur AP550 entraînant le seul train arrière.

Plus amusant à conduire

Ce qui serait probablement une bonne nouvelle : l’ID.3 GTX et la Cupra Born VZ sont justement devenues plus intéressantes à piloter, grâce à une poupe plus mobile qui peut même devenir chatouilleuse en désactivant les aides à la conduite.

Si l’Elroq RS reprend des réglages similaires, il surclassera nettement l’Enyaq RS au registre du plaisir de conduire. Rendez-vous le 3 avril prochain pour le découvrir officiellement.