Le stand Opel au Salon de Lyon 2025 : un concept électrique sportif en vedette

La marque allemande, qui gravite dans la galaxie de marques du groupe Stellantis, n'amène pas toute sa gamme au Salon de Lyon 2025. Elle se concentre en tout cas sur les modèles électrifiés, ou électriques.

Le Frontera

Et le nouveau Frontera est à l'honneur. Dernier modèle de la marque, il a des ambitions, soutenues par une gamme à la fois micro-hybride 48 volt et 100 % électrique, mais surtout par des prix somme toute raisonnables pour un modèle d'aujourd'hui. Il devient ainsi un concurrent du Dacia Duster. Sur le stand sera présente une version micro-hybride.

Cette troisième génération de Frontera n'est plus un gros SUV baroudeur. Basé sur la même plateforme que le dernier Citroën C3 Aircross, c'est désormais un SUV urbain. Il reprend les motorisations, trains roulants et équipements du français, et sa longueur de 4,38 m, importante pour un SUV citadin, lui permet de proposer une version 7 places, rare dans la catégorie.

Sous le capot du Frontera, on trouve deux moteurs micro-hybrides 48 volts, dont la technologie permet de rouler malgré tout en 100 % électrique, à petite vitesse et pendant peu de temps. Ils développent 110 et 145 ch. Et un choix 100 % électrique existe aussi, avec une motorisation de 113 ch, qui permet de parcourir 305 km avec l'énergie contenue dans sa pile de 42 kWh nets.

Côté style, le Frontera reprend les lignes générales du Citroën C3 Aircross, mais sa face avant qui arbore la calandre "Vizor" et sa poupe sont tout de même bien spécifiques. Et à l'intérieur c'est même totalement différent du modèle aux chevrons, avec une planche de bord plus classique, et la reprise de l'ensemble d'écran regroupés sur le "Pure panel" cher à la marque.

Les tarifs de ce Frontera sont compris entre 26 500 € et 31 500 €

Si le Frontera est un cousin du C3 Aircross de Citroën, la Corsa est, elle, une cousine de la Peugeot 208. Et sa version électrique, la Corsa-e, est techniquement identique à la E-208. C'est la version qui est présente sur le stand.

Et depuis le restylage de fin 2023, la Corsa-e est disponible en deux niveaux de puissance. L'ancien moteur 136 ch accouplé à une batterie de 50 kWh bruts (46 nets) pour 355 km d'autonomie. Ou bien le dernier moteur 156 ch, dont la batterie de 51 kWh bruts (50 nets) promet, elle, jusqu'à 424 km sur une charge complète.

La Corsa se démarque de sa cousine E-208 par un look bien distinct, qui reprend la calandre noire "Vizor", qui inclut les optiques sous une large protection en plastique, depuis son restylage. Elle dispose aussi d'un habitacle et surtout d'une planche de bord plus classique, qui ne reprend pas l'organisation avec instrumentation haute et petit volant de la sochalienne (le i-cockpit) mais quelque chose de plus traditionnel.

La recharge se fait à 7,4 kW en courant alternatif (11 kW en option), tandis qu'en charge rapide, on grimpe à 100 kW pour récupérer de 20 à 80 % en 30 minutes.

Les prix de cette Corsa-e ne sont pas donnés, puisqu'elle commence à 32 000 € et culmine à 35 000 €.

Le Mokka MHEV

Le Mokka, comme le Frontera, est présent sur le stand allemands en version Mild Hybrid, mais qui permet de rouler en 100 % électrique. Cette hybridation 48 volts n'est disponible sur le Mokka qu'en un seul niveau de puissance : 145 ch.

Concurrent du Peugeot 2008, du Renault Captur hybride, du Citroën C3 Aircross par exemple, le Mokka est un petit gabarit parmi les SUV urbains. Ses 4,15 m, son habitabilité arrière moyenne et son coffre de 350 litres le rendent compliqué pour les longs voyages en famille nombreuse. Mais au quotidien, il se faufilera mieux dans les rues étroites des cités.

Et sur route, il assure, grâce à un comportement typé dynamique plutôt que confort. Dans l'habitacle, c'est du typique Opel avec deux écrans intégrés dans la même pièce de plastique noir laqué, baptisé Pure panel, et une organisation classique des commandes, contrairement au rival dont il reprend la plateforme, le Peugeot 2008.

Les tarifs évoluent entre 29 500 € à 31 800 €.

Le Mokka GSE Rally Concept

Le Mokka civil présenté ci-dessus a enfanté cette année d'un concept à la vocation sportive. Il inaugure le badge sportif et électrique "GSE". En revanche, il se limite pour l’instant à la compétition : avec son arceau tubulaire intérieur et sa préparation châssis, il a été conçu pour répondre à la nouvelle réglementation eRally5 mise en place par la FIA pour attirer les constructeurs automobiles avec des voitures électriques. Cette réglementation se veut l’équivalent électrique du Rally5, réservé aux modèles faiblement préparés (en opposition aux Rally1 du WRC ultra-efficaces et très coûteuses).

Il embarque pour se mouvoir l'électromoteur de 280 ch du groupe Stellantis, que l'on retrouve sous les capots de l'Alfa Romeo Junior, de l'Abarth 600, ou même de la future Peugeot 208 GTI, et une batterie de 51 kWh de capacité nette. Il embarque aussi une boîte de vitesses de course et une gestion de batterie adaptée à la course.