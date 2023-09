Le stand Volvo - à fond dans l'électrique - En direct du Salon de Lyon

Sur le stand Volvo du Salon de Lyon est exposé, l'ensemble de la gamme SUV du constructeur suédois. On y retrouve le XC90, le XC60 et les XC40 et C40 dans leur version électrique. Désormais plus puissants, plus rapides à charger, et surtout plus endurants grâce à des autonomies en hausse sur toutes les versions.

Lancée en 2021, la C40 n’est autre qu’un XC40 dont le pavillon arrière a été redessiné. Il en va de même dans l’habitacle équipé du même système multimédia et du même mobilier.

La plateforme technique (CMA) est aussi commune aux deux modèles tout comme la batterie. Exposés ici en version « Extended Range », les deux modèles sont équipés d’une pile de 82 kWh. Elle s’ajoute à celle de 69 kWh. Dans cette configuration, les deux SUV électriques autorisent désormais de longs trajets avec des rayons d’action variant de 467 à 582 km, selon le cycle d’homologation WLTP.

Le Volvo C40 Recharge va désormais plus loin, mais il faut tout de même débourser au minimum 51 890 € et 46 990 € Pour le XC 40 Recharge.