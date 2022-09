Le succès du SUV Purosangue pose un gros problème à Ferrari

Ferrari propose désormais un SUV dans sa gamme, même si les communicants de la marque refusent d'appeler ainsi le Purosangue. Il faut dire que l'engin s'éloigne assez franchement des codes habituels de la catégorie, avec un châssis équipé de portes arrière à ouverture antagonistes et une philosophie de conception plus exclusive que celles des Bentley Bentayga, Porsche Cayenne et autre Lamborghini Urus.

Il s'agit aussi du seul engin du genre à se doter d'un V12 atmosphérique, là où tous ses concurrents utilisent plutôt un V8 bi-turbo. D'après les journalistes d'Automotive News, cette fiche technique alléchante du Purosangue a entrainé une hausse gigantesque du nombre de commandes passées. A tel point que Ferrari va sans doute devoir bientôt fermer le carnet de commandes, tellement les clients affluent de tous les côtés.

« Quand nous avons annoncé que le Purosangue aurait un V12 en mai dernier, les commandes ont explosé », explique Enrico Galliera. Or, Ferrari ne voudrait pas que la production du Purosangue dépasse les 20% de la gamme totale de la marque.

Sachant que la production annuelle totale ne doit pas dépasser les 15 000 voitures d'après la volonté de la marque, cela limiterait le Purosangue à seulement 3 000 exemplaires par an.

Dites vous que Lamborghini a vendu plus de 5 000 Urus rien qu'en 2021 et vous comprenez pourquoi les bons de commande du Purosangue risquent d'être difficiles à obtenir. D'après certains bruits de couloir, le SUV serait déjà « sold-out » pour les quatre prochaines années !

Ferrari doit-il ouvrir les vannes ?

Pour l'instant, Ferrari refuse de vendre trop de voitures pour préserver son exclusivité. Voilà pourquoi le chiffre de 15 000 voitures par an est évoqué par les dirigeants de la marque en capacité maximale.

Mais compte tenu de la réaction des clients sur le Purosangue, les dirigeants de l'enseigne de Maranello vont-ils devoir se résoudre à revoir leur approche ? Chez Aston Martin ou McLaren, on rêverait d'avoir ce genre de problème à gérer...