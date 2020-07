Le SUV Mazda CX-5 prochainement renommé en CX-50 ?

Nos confrères de la publication japonaise Spyder7 rapportent sur la toile des informations à propos de l'évolution de la gamme du constructeur local Mazda. Le média asiatique indique en effet que le CX-5 prendra très prochainement l'appellation CX-50.

Mazda surprenait tout le monde ces derniers jours en déposant une multitude de noms en Europe et outre-Atlantique. Spyder7 avance que le CX-50 reposera sur la dernière plateforme de propulsion que la berline Mazda 6 exploitera également. Comprenez par là que le SUV adoptera des mécaniques dernier cri incarnées par les nouveaux six cylindres en ligne essence et diesels ainsi que l'ensemble hybride fraîchement développé.

Le Mazda CX-50 affichera d'après les bruits de couloir un design totalement revu le rapprochant un peu plus de la tendance actuelle faisant la part belle au look façon SUV coupé. Le véhicule surélevé sera intronisé fin 2021 pour un lancement commercial début 2022.