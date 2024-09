Le Toyota bZ3c est un gros SUV électrique qui nous snobe

Depuis l’année dernière, Toyota propose chez nous un SUV électrique dans sa gamme : le bZ4X, qui a consenti à offrir une généreuse remise en France cette année pour essayer de trouver quelques clients et exister dans la catégorie très concurrentielle des modèles familiaux électriques.

Le modèle que vous pouvez voir en image dans cet article est un autre SUV électrique, inspiré du concept-car éponyme dévoilé dans le cadre du dernier salon de Pékin. Le bZ3C de série se montre grâce à des clichés publiés par le ministère de l’industrie chinois, toujours très doué pour saboter les campagnes de communication des marques automobiles. Il prend les traits d’un modèle « façon coupé » et s’étend sur 4,78 mètres de long. C’est gros, d’ailleurs, puisque notre bZ4X européen se contente de 4,69 mètres en comparaison.

Des batteries BYD sous le capot

Le bZ3C sera fabriqué en Chine par la joint-venture entre Toyota et FAW et embarquera des batteries de conception BYD. Il possède un moteur de 271 chevaux et pèse 1 920 kg sur la balance, un chiffre pas délirant sachant que la nouvelle Mini JCW électrique émarge à 1 670 kg !

Pour l’instant, on ignore si Toyota prévoit de concevoir une version européenne de ce gros crossover électrique. La logique voudrait que oui, même si le constructeur japonais n’a jamais communiqué en ce sens.