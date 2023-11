Le Toyota Yaris Cross hybride (2024) s’améliore et gagne un moteur plus puissant

Rival des Nissan Juke, Peugeot 2008 et autres Renault Captur, le Toyota Yaris Cross a été lancé sur le marché en 2021 avec la motorisation hybride la citadine Yaris. Sous le capot, son petit quatre cylindres aidé d’un moteur électrique développe ainsi la puissance maximale cumulée de 116 chevaux comme cette dernière. Suffisant pour le mouvoir sans encombre mais pas pour obtenir des performances de pointe. Mais alors que la citadine Yaris vient de recevoir une déclinaison à 130 chevaux de ce groupe motopropulseur hybride, il trouve également son chemin sous le capot du Yaris Cross.

Voilà donc le Yaris Cross fort de 130 chevaux et de 185 Nm de couple maximal, ce qui permet de gagner une demi-seconde sur le 0 à 100 km/h (10,7 secondes) et de gagner 0,4 secondes sur le 80-120 km/h réalisé en 8,9 secondes. Avec un grammage CO2 compris entre 104 et 122 g/km selon la version, il n’aura droit à un petit malus écologique 2024 que dans ses variantes les mieux équipées. Rappelons que ce groupe motopropulseur hybride de Toyota développe « carrément » 136 chevaux sous le capot du cousin Lexus LBX, dont la mécanique électrique diffère légèrement.

D’autres améliorations

Toyota précise que le Yaris Cross bénéficie d’une meilleure insonorisation : « un amortisseur dynamique a été ajouté au support moteur gauche, un résonateur a été monté sur la durite d'admission, l’isolation à l’intérieur du tableau de bord est passée d'une couche à trois couches, et une épaisseur supplémentaire de feutre a été ajoutée à l’isolation du capot moteur. Pour lutter contre le bruit du vent et de la route, des verres plus épais sont désormais utilisés pour le pare-brise ainsi que pour les vitres latérales avant et arrière », peut-on lire dans le communiqué.

Les améliorations concernent aussi l’interface d’info-divertissement : « La nouvelle Yaris Cross possède un combiné d’instruments qui peut être personnalisé en fonction des préférences du conducteur, ainsi qu’un système multimédia plus puissant, plus rapide et offrant davantage de fonctions », est-il précisé. Le combiné d’instrumentation taille 7 ou 12,3 pouces selon la finition et l’écran tactile central, 9 ou 10,5 pouces. Il y a aussi la connectivité Apple Carplay et Android Auto sans fil ainsi qu’une clé numérique pour ceux qui veulent déverrouiller leur auto avec leur smartphone. Les aides à la conduite bénéficient enfin de nouvelles fonctions. Pour l’instant, on ne connaît pas le prix de ce Yaris Cross amélioré.