Le volant Tesla façon "K2000" est légal en Europe

A la présentation du restylage de la Tesla Model S, la presse et le public se sont étonnés de voir un volant "Yoke" rappelant ce que l'on trouve habituellement dans les Formule 1 et les voitures de course. Mais faut-il encore s'étonner et s'interroger, venant de la part d'un constructeur qui a présenté le Cybertruck ?

Ce volant soulève toutefois des questions concernant l'homologation. Est-il possible de valider au niveau européen un véhicule avec un volant qui n'est pas rond ? La réponse est affirmative, et si l'on se penche sur l'histoire, on se rend compte que ce n'est pas la première fois.

Au début des années 70, la marque britannique Austin sort l'Allegro, avec un volant qualifié de "Quartic". Il s'agissait d'un volant à mi chemin entre le cerceau et le carré, avec des coins arrondis. Une forme d'exotisme qui servit surtout d'outil de communication pour l'Allegro.

Réinventer la roue n'a donc rien de nouveau, et Tesla, qui connaissait visiblement bien la règlementation européenne (tant qu'une forme de volant est reliée à la colonne de direction, tout est possible, ou presque), va pouvoir commercialiser la Model S sous cette forme sur le Vieux Continent. Pas sûr, en revanche, que toute la clientèle adhère, d'autant plus que le configurateur Tesla France ne propose pas d'alternative, alors qu'un volant rond traditionnel est disponible de série sur d'autres marchés.