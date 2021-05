Le Volkswagen Multivan pour la première fois hybride

Volkswagen continue de donner des informations au compte-gouttes sur son nouveau ludospace, la septième génération de Multivan. Un descendant plus ou moins spirituel du Combi qui va rentrer dans la nouvelle époque de l'électrification par une porte inédite : celle de l'hybridation rechargeable. La plupart des concurrents du Multivan sont en thermiques, et pour certains en électriques (Mercedes EQV).

La présence, pour la première fois sur le Multivan, d'une motorisation hybride rechargeable est donc assez intéressante sur un véhicule qui pourra faire quelques kilomètres en silence. Toujours pratique pour les courts trajets.

Le constructeur allemand ne donne pas de détail technique sur la motorisation retenue, mais il y à fort à parier qu'il s'agira de celle de la Golf, à savoir un quatre cylindres 1.4 TSI associé à un bloc électrique pour un total de 204 ch. Volkswagen précise que la batterie a été installée non pas dans le coffre, mais au niveau du soubassement afin de préserver l'espace à bord. La prise de recharge, elle, est sur l'aile avant droite. Le lancement de ce Multivan eHybrid et des autres versions thermiques auront lieu au second semestre en France.