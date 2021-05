Le Volkswagen Tiguan Allspace restylé bientôt dévoilé

C'est le premier SUV sept places de Volkswagen, et c'est un véritable succès international pour une auto produite sur une grande partie du globe à travers plusieurs continents. Le Tiguan Allspace, version rallongée et plus spacieuse du Tiguan, va enfin avoir droit au restylage, près d'un an après la version courte, déjà disponible sur le marché.

Une image montre l'évolution sur les feux arrière, discrète mais bien réelle. Il faudra s'attendre à retrouver les changements opérés sur le Tiguan standard, notamment au niveau des boucliers ou encore dans l'habitacle.

Ce Tiguan Allspace, basé sur la plateforme modulaire MQB de la Golf, arrivera en fin de carrière au moment où Volkswagen lancera ses nouveaux modèles ID, et notamment la berline électrique mentionnée par le PDG du constructeur. Ce sera aussi une période où VW sera occupé au lancement de son projet Trinity. Nous en saurons alors un peu plus sur l'avenir du Tiguan avec l'électrification de masse chez Volkswagen. Une nouvelle génération à moteur à combustion paraît tout à fait plausible, mais ce pourrait bien être la troisième et dernière.