Le Volvo EX90 Excellence (2023) se prend pour un Range Rover

L’EX90 représente désormais le haut de gamme de Volvo. Long de 5,04 mètres, ce gigantesque SUV électrique coûte 107 900€ en prix de base et concurrence les gros modèles de chez BMW, Mercedes ou Land Rover. De quoi rivaliser avec les versions les plus haut de gamme de l’incontournable Range Rover ? Eh bien c’est précisément le but de la variante « Excellence » dévoilée par Volvo dans le cadre du salon de l’automobile de Shanghai.

L’EX90 Excellence adopte en effet une finition élitiste, avec une peinture extérieure bi-ton qui rappelle franchement certains exemplaires du Range Rover en version Autobiography. Cette variante adopte par ailleurs des roues spécifiques de 22 pouces, mais aussi et surtout un habitacle le transformant en véritable limousine. Plus question à bord d’offrir de la place pour sept occupants : l’EX90 Excellence préfère offrir le maximum de luxe et de confort pour les deux passagers arrière, disposant de sièges façon « première classe » avec d’étranges petits coussins sur le haut des dossiers. Il n’y a en revanche pas de cuir dans cet environnement très exclusif, mais plutôt des matériaux recyclés. Il y a aussi un petit frigo entre les deux sièges et quelques éléments de finition façon cristal.

D’abord en Chine

L’EX90 Excellence démarrera sa commercialisation en Chine dans un premier temps, où il formera le haut de gamme absolu de Volvo. L’engin a sans doute aussi vocation à se vendre dans les autres marchés, avec une addition qui approcherait sans doute ou dépasserait les 150 000€. A titre de comparaison, le Range Rover peut grimper au-dessus des 230 000€.