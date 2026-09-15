Le Volvo XC60 se relooke mais cache surtout une grosse surprise

Il aurait dû être remplacé ou céder sa place à l’EX60, son pendant électrique. Seulement, tous les clients n’ont pas jeté leur dévolu sur les wattures, les modèles thermiques n’ont pas encore dit leur dernier mot. Tant qu’il y aura de la demande ces derniers compléteront les catalogues, à l’image du Xc60.

Lancé, il y a près de dix ans, une éternité dans le monde de l’automobile, le XC60 profite non pas d’un deuxième, mais d’un troisième restylage. Il reprend le style de son petit frère, le XC40, fraîchement restylé avec un nouveau capot, une calandre plus fine, une finesse que l’on retrouve au niveau des optiques et de la signature lumineuse. Cela lui donne un aspect plus sérieux, voire frondeur.

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À l’arrière l’ensemble est plus massif malgré un design aux formes plus simples. La signature lumineuse est allongée, se rapprochant de la plaque d’immatriculation.

Un intérieur toujours aussi agréable

S’installer à bord de ce Volvo est toujours un plaisir. La qualité de la présentation et de la finition est encore aujourd’hui très appréciable. Pour autant, la marque apporte de nouveaux revêtements sur les contre-portes, du tissu et du bois sur la planche de bord. La sellerie profite également d’un nouveau cuir Nappa perforé et les aérateurs ont été redessinés. On note aussi l’apparition de Gemini, un assistant plus efficace pour planifier des trajets ou dicter des messages par exemple.

Quant aux places arrière, elles sont toujours aussi accueillantes avec suffisamment d’espace et une bonne posture malgré la rehausse de deux millimètres de la banquette. Le volume du coffre, identique avec ses 478 litres, figure dans la moyenne du segment.

Toujours soucieux de rendre ses autos les plus sûres possible, Volvo, promet des aides à la conduite plus performantes grâce à de nouveaux capteurs, dont cinq radars et caméras qui font leur apparition.

Jusqu’à 200 kilomètres sans carburant

Pourquoi Volvo a-t-il élevé cette banquette arrière ? Tout simplement pour y loger une batterie nettement plus encombrante. Elle atteint désormais une capacité nette de 37,9 kWh contre 14,7 kWh. L’autonomie fait un bond en avant en passant de 80 à 200 km, un Mercedes GLC revendiquant 125 km passe presque pour un amateur… Une pile plus grande nécessite d’emmagasiner plus d’énergie, mais il faut se contenter d’une puissance de charge de 11 kW en courant alternatif (contre 6,4 kW jusqu’ici) et elle n’accepte pas le courant continu. Sur une prise domestique, comptez 21 heures pour faire le plein.

Pour accueillir un tel accumulateur, Volvo a dû revoir une partie de sa plateforme (SPA), notamment en déplaçant la ligne d’échappement sur le côté et en revoyant l’emplacement de la banquette. Cet argent mis sur la table profite aussi à un autre modèle, le XC90, dont l’autonomie maximale en électrique atteint 160 km.

Les ingénieurs ont également décidé d’augmenter la puissance des électromoteurs, qui passe de 156 à 177 ch (T6 Long Range), voire 248 ch (T8 Long Range). Les puissances cumulées sont désormais fixées à 357 et 461 ch.

Sans surprise, les évolutions apportées ont une incidence sur les tarifs. La mise de départ augmente de 5 800 € pour atteindre 76 000 € et le malus au poids suit le même chemin, avec 10 190 € minimum. S’il va plus loin que ses concurrents hybrides rechargeables, il est aussi plus cher. Le Mercedes GLC est facturé 72 650 €, le BMW X3 73 950 € et l’Audi Q3 70 600 €.

Avec son autonomie record, le XC60 devrait séduire de nouveaux clients, d’autant plus que son confort a toujours été à son avantage de même que la qualité de sa finition. Mais cela suffira-t-il ? Pas sûr, car il accuse près de 10 ans au compteur et ne profite pas de l’effet nouveauté de certains de ses concurrents. Enfin, le malus au poids découragera plus d’un acheteur.