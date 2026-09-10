Les Volvo XC40 et EX40 s’offrent-ils un coup de pinceau suffisamment fort ?

Les modèles électriques n’ayant pas supplanté leurs homologues thermiques, ces derniers ne sont pas rares à jouer les prolongations. C’est le cas du XC40, dont la demande oblige le constructeur à le conserver dans sa gamme, malgré un EX30 en meilleure forme. Après un premier restylage en 2022, Volvo se penche de nouveau sur son cas pour le rendre plus attrayant.

Les évolutions de style sont subtiles, mais suffisamment présentes pour changer quelque peu la physionomie de l’auto, du moins pour les parties avant et arrière. De face, on remarque le capot plus enveloppant, la calandre moins haute, les optiques retravaillées et la signature lumineuse (toujours « marteau de Thor ») plus fine. Le bouclier est également redessiné, participant à un ensemble qui paraît plus strict qu’auparavant.

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Même ressenti à l’arrière avec un éclairage plus épuré, et un volet de coffre plus massif. Le nouveau bouclier intègre des catadioptres nettement plus compacts.

L’intelligence artificielle s’invite à bord

La marque a été nettement plus timide à l’intérieur. On remarque de nouveaux revêtements sur les contre-portes et la planche de bord, des aérateurs redessinés et surtout un nouvel écran tactile plus grand (11,2 pouces au lieu de 9 pouces). Sa définition est meilleure et il profite de l’assistant Gemini, plus efficace pour planifier des itinéraires ou dicter des messages par exemple.

Volvo promet des aides à la conduite plus performantes, notamment dans l’évitement des accidents, grâce à une nouvelle plateforme logicielle et de nouveaux capteurs. L’auto perçoit désormais son environnement avec davantage de précision.

Côté volume intérieur, rien ne change. Les passagers arrière profitent toujours d’une bonne posture et d’un espace convenable tandis que le coffre affiche un volume correct : 452 litres.

Des mécaniques inchangées

Rien n’évolue non plus sous le capot. Deux versions micro-hybrides figurent toujours au catalogue, B3 et B4, de respectivement 163 et 197 ch. Aucune déclinaison hybride rechargeable, déjà vue par le passé, n’est prévue au programme.

À noter que son pendant électrique, l’EX40, profite exactement des mêmes retouches, sans changement technique. Son autonomie varie toujours entre 462 et 584 km selon la version choisie, et sa puissance s’échelonne de 238 à 442 ch.

Volvo a eu la bonne idée de ne pas augmenter les tarifs de ce dernier (de 46 950 à 62 900 €). En revanche, ce n’est pas le cas du Xc40, qui subit une hausse de 2 200 € sur toutes les versions. De plus, l’entrée de gamme Essential disparaît, faisant grimper le prix du modèle d’accès à 45 400 € en version B3 Start ! Sans oublier l’ajout d’un malus de 4 026 € minimum.

Une retraite retardée

Ce petit coup de pinceau va-t-il suffire à lui redonner un second souffle ? Si la présentation intérieure de ce SUV est toujours à mettre à son crédit, comme l’espace à bord, il risque toujours de souffrir face à des concurrents plus récents comme le BMW X1, le Mercedes GLA, ou l’Audi Q3. Dans le fond, l’idée n’est pas tant de le relancer que de le faire perdurer à moindre coût.